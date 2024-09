A szeptemberi zivatar is lehet halálos

Ez a gyümölcsönös jelző nem minden évben klappolt Kisasszony havához, hogy a népies megnevezésével is éljünk, például 1473-ban biztosan nem, amikor

június 20-tól szeptember 29-ig olyan szárazság vett erőt Kárpát-medencén, hogy a Dunán száraz lábbal is át lehetett gyalogolni.

És ez bizony nem volt egyedi eset! 1609-ben „az szőlőt ősszel mind megvette teljességgel az hideg, hogy igen kevés bor lőn… búza is igen kevés az nagy szárazság miatt”. Bor és búza nélkül pedig igen nehéz felfedezni az élet szépségeit.

Egy seculumtól fogva oly szükség Erdélyben nem volt oly nagy éhséggel, az mint hogy elegen is holtanak meg éhel, teljességgel semmi gabonát nem kapván, mely miatt az mint hire volt, Székelyföldön az éhség miatt az gyermekek kénszerittettek az megholt testvér atyafiaknak húsokat megsütni és megenni.”

1785-ben Székelyudvarhelyen „nagy dér három napon át… A hideg elvette a szőlőt, törökbúzát, mákot és babot is.” Ugyanitt négy évvel később „annyi árviz volt, hogy ennyi árvizet senki nem ért.” Újabb négy év múlva Marosvásárhelyről jelentik: „A Bárdosi tarkón keresztül olly nagy jégesső jöve határunkra, a’ millyenről még a’ most élők közül senki sem emlékezik.

Hasonló szeptemberi vihart Udvarhely környékén is feljegyeztek 1793-ban, amikor is „nagy szél volt, sok istállóknak, csüröknek fedelét vetette le, asztagokat, templomokat csonkitott s házakat mozgatott.”

1812-ben „september 27-én… egésszen téli időre változott; mert hihető másutt is, de nevezetesen Nagyenyed szomszéd községet egy arasznyi magasságu hó boritotta el.”

Ezt még a „forró melegség” is tetézte, ugyanis szeptember 10-től „fogva felette nagy grádussal hág; maguk az oláhországiak rég nem értek oly hév nyarat.

Ugyancsak a „szépségnél” maradva, 1815-ben „Erdélyben szeptember hónapja és október eleje tsaknem mindenfelé esős idővel mult, melly miatt vizek megáradván a’mezőkön lévő takarmányban nagy kárt okoztanak.” 1828: „…hogy a Sáskáknak egy serege… is megérkezett, s már tized napja, hogy ott vesztegel. Háromszék is tele van vele, Moldovából jő által Erdélybe, hol még sokkal több van.”

Szebenben is 12-én és 13-án hirtelen oly meleg lett, hogy még a kánikulai napokban sem volt különb, de 14-én eső lett, és 17-ik, 18-ik ugy meghült, a Fogarasi Havasok tele vannak hóval, de még a Szebeni is egész az aljáig.”

Ilyesfajta hirtelen lehűlésre a múlt századból is akad bőven példa. 1931-ben például a Székelyföld című lap arról ad számot, hogy szeptember 27-én „már a délelőtti órákban megkezdődött a havazás, és kevés szünettel, egész délután két óráig hullott a hó. Nem is esővel vegyesen, hanem egész téliesen sűrű, nagy pelyhekben.

A havazás különösen Imecsfalva és Kovászna közt olyan erős volt, hogy még hétfőn, a kora reggeli órákban is néhány centis hóréteg borította a mezőt. Az állóvizek az egész Háromszéken vékonyan befagytak, és a hegyeket fehér, télies hótakaró borítja körös-körül, merre a szem ellát. A tragikusan hamar beköszöntött fagy és hó különösen a zöldség-, virág- és gyümölcstermésben borzasztó sok kárt okozott.

A mezőkön is elakadt a munka, és mivel már harmadik napra ismét hideg, esős időjárás következett, a gazdák szomorúan tekintenek a vidékünkön különösen fontos burgonyabetakarodás elé.”

És mintha ez nem lett volna elég, „Székelyföldön is több helyütt voltak zivatarok. Gyergyóújfalun Pál Jánosnét mezei munka közben a villám agyonsújtotta.”

Nagy kárt okoznak az egerek a Székelyföldön



A Székelyföld több vidékén nagyon megszaporodtak az egerek. Az ártalmas állatok nagy kárt okoznak a gabonatermésben. Különösen Csikmegye gazdáit érte az egérkár révén nagy károsodás. Csikmegye gazdáit ebben az évben sorjában érik az elemi csapások. A nyári árvizek tíz millió lej értékű szénát semmisítettek meg Csikmegyében. A hideg és esős időjárás miatt Csikban nagyon gyenge lesz a gyümölcstermés. A krumpli sok helyen még csak most kezd virágozni. Most a learatott kereszteket az egerek pusztítják. A Székelyföld gazdáit nagyon elkeserítette az egérkár, mert attól tartanak, hogy a nemsokára megkezdődő őszi vetések alkalmával az egerek az elvetett magot is meg fogják enni.



