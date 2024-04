A jelölési dokumentációk iktatásának napja

A jelölési dossziék iktatásának napja volt a csütörtöki. A Kovászna Megyei Tanács RMDSZ-es tanácsosjelöltjei Tamás Sándor tanácselnökkel az élen iktatták a jelölési dossziéikat. Csíkszeredában is hasonló esemény zajlott: ott Bíró Barna Botond RMDSZ-es tanácselnökjelöltön volt a hangsúly.

Sepsiszentgyörgyön sajtótájékoztatót is tartottak az iktatás után. Választott szlogenje, a „bizalom és biztonság” alátámasztásául az ötödik mandátumáért induló Tamás Sándor elmondta, az RMDSZ politikai családja Háromszéken összhangot teremtett a magyar pártok között, „a béke szigetén”, ez pedig egyfajta bizalmat is eredményezett. E gondolatmenet folytatásaként a háromszéki RMDSZ-es tanácselnökjelölt azt mondta, a társadalmi béke megőrzését tűzte ki célul, azzal együtt, hogy a bukaresti politikai élet teljes bizonytalanságot okoz az emberek mindennapi életében és a politikában is. Másik legfontosabb célként a szélsőséges erők előretörésének visszaszorítását fogalmazta meg.