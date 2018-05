A falu főutcáján rohant a medve – videó

Hivatalos bejelentés esetén figyelnék a területet, és megpróbálnák elhajtani a medvét. Illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Noha a felvételen nem látszik jól, de a történteket elmesélve az derült ki, hogy a „medvelátogatás” során egy kecskepásztor ment szembe a medvével, a férfi pedig felmenekült a legközelebbi villanyoszlopra – ekkor dudáltak többször is a videót készítők.

Azóta sem bukkant fel a faluban a medve

– mondta el lapunknak Máthé Árpád Árkos polgármester a csütörtök délután közzétett videóval kapcsolatban, ami egyébként egy három héttel ezelőtt történt esetet rögzít. Korábban ugyan láttak medvét a település határában, méhkaptárokat is rongált meg a nagyvad, de eddig nem merészkedett be a faluba. És mivel azóta sem tévedt be a településre, illetve ezt az esetet sem jelentette senki hivatalosan, az önkormányzat sem léphetett.

A hivatalos eljárás különben az lenne, hogy ha bejelentést kapnak a községházán, akkor azt továbbítják a környezetvédelmi ügynökséghez és a vadásztársasághoz.

László Béla, a Kovászna megyei vadászegyesület elnöke megkeresésünkre azt mondta, tudnak az árkosi esetről, de amíg közvetlenül őket nem értesítik, nem tudnak lépni. Ha mégis bejelentenék a történteket, akkor figyelnék a területet, és megpróbálnák elkergetni a medvét. Aztán a környezetvédelmi minisztériumnál is jelentenék, és Bukarestben döntenék el, hogy kilövési engedélyt adnak a medvére, vagy elköltöztetik, amennyiben valamelyik is indokolt lenne. Egyébként László Béla szerint

a háromszékiek már „megszokták” a medve jelenlétét, ha nincs kár, vagy csak kisebb kárt okoz a nagyvad, már nem is jelentik, mert elriasztja őket a bürokrácia.

„Ha medvetámadás történik, akkor is nagyon bonyolult az eljárás: amire 40–45 nap múlva megkapjuk a környezetvédelmi minisztériumtól az engedélyt, a medve rég messze jár” – magyarázta a vadásztársaság elnöke. Mint mondta, az utóbbi időben nem kaptak kilövési engedélyt veszélyes medvére a szaktárcától.