A csúszdák hiányát és zsebüket is fájlalják a sepsiszentgyörgyi strandolók

Közfelháborodást váltott ki a sepsiszentgyörgyi és máshonnan érkező fürdőzők körében, hogy a városi strandon annak ellenére is teljes árú jegyet kell fizetniük, hogy a csúszdák le vannak zárva. Kellemetlen a helyzet mindenkinek, a csobbanni vágyóknak és a működtetőnek egyaránt, de mi áll a háttérben? – kérdeztük Bodor Lórándot, az önkormányzat alárendeltségébe tartozó Rekreatív Rt. igazgatóját.

A helyzet valóban kellemetlen, és igazuk is lenne azoknak a polgároknak, akik úgy gondolkodnak, hogy ha nem azt kapják, amit ígér a strand, akkor ne is fizessenek annyit, de az árak egységesen vannak megszabva, nincs a csúszdahasználatnak külön tarifája, és különben is