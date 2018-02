Zsombori Lászlóra emlékeztek

A Zsombori László Emlékkupán nyolc csapat vett részt: a Nagybányai Team, a Moroșenii, a Brassói HCA és a For Smile, a marosvásárhelyi Tragumuras, a Krasznai HCA, illetve két székelyudvarhelyi csapat, a Partizán és a Fan Club. A vegyeskézilabda szabályai szerint a mérkőzés teljes időtartama alatt legalább három lánynak kellett a pályán tartózkodnia,

Vegyeskézilabda, Zsombori László Emlékkupa

A csoport:

Székelyudvarhelyi Partizán–Krasznai HCA 27–25

Brassói For Smile–Nagybányai Team 24–36

For Smile–Partizán 19–48

Nagybányai Team–Kraszna 36–28

Kraszna–For Smile 24–26

Partizán–Nagybányai Team 10–0

A csoport végeredménye:

1. Partizán 9 pont

2. Nagybánya 6

3. For Smile 3

4. Kraszna 0

B csoport:

Székelyudvarhelyi Fan Club–Moroșenii 10–24

Brassói HCA–Tragumuras 30–39

Moroșenii–Tragumuras 29–30

Brassói HCA–Fan Club 26–23

Tragumuras–Fan Club 25–41

Brassói HCA–Moroșenii 31–23.

A csoport végeredménye:

1. Tragumuras 6 pont

2. Brassói HCA 6

3. Moroșenii 3

4. Fan Club 3

Helyosztók

A 7. helyért: Krasznai HCA–Fan Club 27–25.

Az 5. helyért: For Smile–Moroșenii 17–22.

A 3. helyért: Brassói HCA–Nagybányai Team 28–29.

Döntő: Tragumuras–Partizán 24–31.

A torna végeredménye:

1. Székelyudvarhelyi Partizán

2. Tragumuras

3. Nagybányai Team

4. Brassói HCA

5. Moroșenii

6. Brassói For Smile

7. Krasznai HCA

8. Székelyudvarhelyi Fan Club