Zsinórban nyolcadszorra győzött a Real Madrid

Karnyújtásnyira került a bajnoki címtől a Real Madrid • Fotó: Agerpres/EPA

A gólgyártást Benzema kezdte, a 11. percben büntetőből talált be, a 2–0-s végeredményt pedig Asensio állította be a francia passzából a második félidő elején.

A Real a bajnokság újraindulása után zsinórban aratott nyolcadik győzelmével visszaállította a négypontos különbséget az FC Barcelonával szemben.

HIRDETÉS

A pontvadászatból még három forduló maradt hátra, a katalánok ma este a Valladolid otthonába látogatnak, míg a Real hétfőn a Granada vendége lesz.

La Liga, 35. forduló

Real Madrid–Deportivo Alavés 2–0 (1–0),

gólszerzők: Benzema (11. – 11-esből), Asensio (50.).

Vesztes barcelonai derbi után esett ki az Espanyol Tavaly még EL-selejtezőt érő helyen végeztek, idén kiestek a La Ligából. A barcelonai derbi után biztossá vált, hogy az Espanyol a következő idénytől a spanyol másodosztályban fog szerepelni. Tavaly még EL-selejtezőt érő helyen végeztek, idén kiestek a La Ligából. A barcelonai derbi után biztossá vált, hogy az Espanyol a következő idénytől a spanyol másodosztályban fog szerepelni.

További eredmények:

Real Sociedad–Granada 2–3

Barcelona–Espanyol 1–0

Celta Vigo–Atlético Madrid 1–1

Valencia–Real Valladolid 2–1

Real Betis–Osasuna 3–0

Getafe–Villarreal 1–3

Athletic Bilbao–Sevilla 1–2

Eibar–Leganés 0–0

Mallorca–Levante 2–0

36. forduló

Szombat

18.00 CA Osasuna–Celta Vigo (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

20.30 Real Valladolid–FC Barcelona (Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Plus)

23.00 Atlético Madrid–Real Betis (Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Sport)

Vasárnap

15.00 RCD Espanyol–SD Eibar (Digi Sport 2, Telekom Sport 1)

18.00 Levante UD–Athletic Bilbao (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

20.30 CD Leganés–Valencia CF (Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport)

23.00 Sevilla FC–RCD Mallorca (Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Plus)

Hétfő

20.30 Deportivo Alavés–Getafe CF

20.30 Villarreal CF–Real Sociedad

23.00 Granada CF–Real Madrid