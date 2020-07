Zöld út a sportiskolásoknak

Nincs meg a fogás. A kontaktsportosok, köztük a birkózók is csak erőnléti edzéseken vehetnek részt • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az eddigi korlátozások feloldásáról szóló átiratot kedden kapták meg az érintett klubok és iskolák, a határozat a hétfő esti, Ionuţ Stroe sportminiszter és Monica Anisie tanügyminiszter közötti tárgyalások eredményeként született meg. Megkerestük a három Hargita megyei sportiskola vezetőit.

Bartus Attila, a Székelyudvarhelyi ISK igazgatója: „Ideje volt, hogy megszülessen ez a döntés, nagyon rég vártuk, a gyerekek pedig igényelték, kérték azt, hogy újra együtt végezhessük az edzéseket. Korábban a sportminiszter és az egészségügyi miniszter egyeztetett, de akkor hiányzott a tanügyminiszter. Most a sportiskolákért felelős tanügyminiszter is leült tárgyalni a sportminiszterrel.

A rendelet szerint a kezdők még nem járhatnak edzésre, csak a haladó és a minőségi csoportokkal indíthatjuk el a közös felkészülést, kihangsúlyozták, hogy azokat a sportágakat helyezzük előtérbe, amelyeknek júliusban vagy augusztusban vannak országos bajnokságaik.

A gyerekek eddig is egyénileg készültek, a mi esetünkben az atléták, az asztaliteniszezők és a sakkozók vannak most jobb helyzetben, mert ezekben a sportágakban gazdag a nyári sportnaptár. Gondolom, ha megengedték, hogy végezzünk edzéseket, kapunk is annyi pénzt, hogy elutazhassunk a versenyekre. A Székelyudvarhelyi ISK-nál nyolc sportágban 508 beiskolázott gyerek jár rendszeresen edzésekre.”

Sipos Lóránt, a Székelyudvarhelyi ISK aligazgatója, kézilabda szakos edző: „Kézilabdában csak erőnléti edzéseket lehet tartani, a labdás edzések és a specifikus foglalkozások egyelőre tiltva vannak. Hasonló a birkózók helyzete, ők sem léphetnek egyelőre szőnyegre, csak erőnléti gyakorlatokat végezhetnek.

Minden sportág esetében a szakszövetségekre van bízva a részletekbe kibontott útmutatás, mit szabad és mit nem, de ezek az irányelvek még nem érkeztek meg a klubokhoz.”

Márton Simon, a Csíkszeredai ISK igazgatója: „Végre egy jó döntés, amelyet nagyon vártunk. Engedhették volna szabadabbra is az edzéseket, szerintem a gyerekeknek nagyon fontosak a rendszeres, szakfelügyelettel zajló foglalkozások.

A mi iskolánknál az alpesi sí, a cselgáncs, a műkorcsolya, a gyorskorcsolya és short-track, a sífutás, a biatlon és a jégkorong szakosztályok keretében 580 gyerekkel foglalkozunk, a mostani feloldás után több mint háromszázan járhatnak újra edzésekre.

A cselgáncs esetében vannak a legnagyobb megszorítások, hiszen egyelőre nem végezhetnek gyakorlatokat a tatamin, tilos a harc. A hokisok és a többi téli sportág képviselői ebben az időszakban amúgy is az alapozást végezték. Sajnálom, hogy a kezdőknek egyelőre tilos edzésre járni, hiszen most vakáció van, sok a gyerekek szabadideje, minden sportágban tudnánk az alapokkal foglalkozni.”