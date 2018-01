Kézilabda Eb: búcsúztak az előző kiírás dobogósai

Lejártak a középdöntős küzdelmek a férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Megvolt az esély rá, hogy boruljon a papírforma, és ez össze is jött, hiszen nem jutott tovább a házigazda horvát és a címvédő német csapat sem.

Német-spanyol csúcsrangadóval zárult a varasdi középdöntő • Fotó: Zátyi Tibor

A 2-es csoport második fordulójában a szlovén-spanyol mérkőzésen a Sorin Din és Constantin Dinu páros fújta a sípot (akárcsak a szlovén-macedónon), a bemutatáskor pedig masszív füttykoncertet kaptak a román játékvezetők.

A csoport második helyére minimális eséllyel pályázó szlovénok meglepték a spanyolokat,

emberhátrányban is tudták növelni előnyüket, ám az első negyedórában háromszor is két percet kaptak, így felzárkóztak a spanyolok. A közönségtől Dinuék kemény kritikát kaptak –

még a nem szlovének is tudták, hogy a nyomdafestéket nem tűrőből válogattak a szurkolók.

A meccsen mindkét fél nagyon magas színvonalú kézilabdát játszott: ziccerben Mackovsek betörve kettétörte a kapufát, a kipattanó labdát Rivera szedte össze, ám a beugró spanyol dobását Kastelic óriási bravúrral mentette.

Hihetetlen volt megtapasztalni, hogy az esélytelenebb fél ezen a szinten is képes a maximumot (vagy még többet) kihozni magából. A szlovének játékába az is belefért, hogy a félidő utolsó percében óriási kínai figurából Mackovsek ismét megszerezze a vezetést csapatának.

A második játékrészben űrkézilabdát játszottak a szlovénok, egymás után lőtték a hatalmas gólokat, a sajtópáholyban pedig a spanyol kollégák egyre gondterheltebb arccal ültek, többen is fejüket fogták.

Olyan jeleneteknek lehetünk szem- és fültanúi, amiket nem lehet átélni a tévék képernyője előtt.

A végén héttel is vezettek a szlovénok, ám a spanyolok faragni kezdték a tetemes hátrányukat. A nagyon lelkes közönség ébresztőt fújt, a szlovén srácok pedig behúzták a meccset. A sikerből oroszlánrészt választott a meccs emberének is megválasztott

Uros Kastelic, a mezőny legfiatalabb kapusa, mindössze 21 éves, 56 százalékos teljesítményt nyújtott.

Szertefoszlott macedón álmok

A macedón-cseh meccsre is több mint kétezer macedón szurkoló jött el, a szurkolás ezen az összecsapáson is nagyszerű volt, főleg, hogy csapatuk az első percektől irányította a mérkőzést. a csehek pedig nehezen tudták tartani a ritmust. Az SZKC korábbi beállósa, Sztojance Sztojlov védekezésben és támadásban is kivette részét a macedónok jó időszakából.

Amúgy a spanyolok elleni meccsen az egyik, makedón Nagy Sándornak beöltözött macedón szurkoló tehetetlenül nézte az eseményeket, ahogy a kedvelt csapatát a földbe döngölik, lekapta díszes sisakját, amit dühében szinte összetört, majd vette a kabátját és több társával tüntetőleg kivonultak a sportcsarnokból.

A csehek elleni meccsen egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy ismét vesztesen hagyják el a pályát, pedig így történt.