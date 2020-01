Visszatért korábbi csapatához Vasile Miriuță

Fél év elteltével visszatért a Nagyszebeni Hermannstadt kispadjára Vasile Miriuță, aki legutóbb a magyarországi Kisvárda FC vezetőedzője volt. Az 51 éves szakember Eugen Neagoét váltja, érkezését kedden délelőtt jelentette be a nagyszebeni klub.

Ismét meg kell mentenie a nagyszebenieket a kieséstől. Archív • Fotó: Agerpres

Vasile Miriuță az előző szezon második felében már irányította a nagyszebeni labdarúgócsapatot, amellyel sikerült kiharcolnia a bennmaradást az élvonalban, az osztályozón a Kolozsvári Universitatea ellen őrizte meg a helyét az 1. Ligában. Ezután távozott a Hermannstadttól, és a magyarországi Kisvárda FC-hez szerződött, de mindössze nyolc bajnoki mérkőzésen irányította az együttest, és tavaly októberben közös megegyezéssel szerződést bontottak vele.

A nagybányai születésű Miriuță – aki korábban többek között a Kolozsvári CFR és a Bukaresti Dinamo edzője is volt – ismét elfogadta a nagyszebeni klub ajánlatát, és akárcsak az előző idényben,

újból meg kell mentenie a csapatot a kieséstől.

Szerződése az idény végéig szól, amelyet egy évvel meg lehet hosszabbítani.

„Visszatértem arra a helyre, ahol nagyon jól éreztem magam. Jól ismerem a klub vezetőit és a játékosokat. Többen is maradtak azok közül, akikkel a tavaly együtt dolgoztam. Jobb keret áll a rendelkezésemre, tapasztaltabb játékosokkal, és a felkészülési körülmények is jobbak a csapatnál. Bizakodó vagyok, hogy eredményes futballt játszunk majd, és a nagyszerű szurkolóink is a segítségünkre lesznek” – nyilatkozta bemutatásakor Vasile Miriuță.

Miriuță a nagyszebeniek harmadik edzője ebben a szezonban Costel Enache és Eugen Neagoe után, utóbbi csak két és fél hónapig vezette a csapatot, és a téli szünet kezdetekor távozott, mivel a klub vezetősége nem egyezett bele a játékoskeret nagymértékű átalakításába.

A téli szünetben a Hermannstadt 23 ponttal (5 győzelem, 8 döntetlen, 9 vereség) a 10. helyet foglalja el az 1. Ligában, kétpontos távolságra a kiesőzónától.