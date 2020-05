Visszatér a magyar foci

Az utóbbi hetekben több felkészülési meccset is játszottak a magyar labdarúgócsapatok • Fotó: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

A Magyar Labdarúgó-szövetség Európában az utolsók között fagyasztotta be versenynaptárát a világjárvány miatt, most az NB I az első pontvadászatok között indul újra a kontinensen. Teljes fordulót csak a következő hétvégén, azaz május 29–31. között rendeznek az OTP Bank Ligában, de addig is a címvédő és listavezető Ferencvárosnak be kell pótolnia két elmaradt mérkőzését.

Az FTC–DVSC bajnokit még az első fordulóból halasztották el tavaly nyáron, a BL-selejtezőben érdekelt zöld-fehérek kérésére. Ezt szombaton 16.55-től játsszák a Groupama Arénában, majd jövő szerdán a Szusza Ferenc Stadionban az Újpest elleni derbit pótolja Szerhij Rebrov együttese. Az örökrangadó eredetileg február elejére volt kiírva, de pályagondok miatt az MLSZ versenybizottsága elnapolta az összecsapást.

A Fradinak nagy esélye van megőrizni bajnoki elsőségét, ha az éllovas mindkét elhalasztott meccsét behúzza, nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt kilenc pontra növelné előnyét a második MOL Fehérvár előtt.

A tabellán meglepetésre a Mezőkövesd Zsóry foglalja el a harmadik, egyben utolsó nemzetközi kupahelyet. A borsodi csapat öt ponttal van lemaradva a „Viditől”, ám hat ponttal jobb a negyedik Puskás Akadémiánál.

Szombaton a debreceniek ferencvárosi vendégjátéka mellett két magyar kupameccset is élőben követhetünk. A sorozat elődöntőjének odavágóin a Mezőkövesd a MOL Fehérvárt fogadja 19 órától, majd 21.05-től a másodosztály lezárásakor listavezető MTK a Honvéddal csap össze. A visszavágókat kedden tartják, érdekesség, hogy a budapesti csapatok párharcának második felvonása az első tétmérkőzés lesz, amelyet a 2019 őszén átadott Puskás Arénában rendeznek.

Szigorú óvintézkedések, több cserelehetőség

A kluboknak mindkét sorozatban követniük kell azt a részletes egészségügyi protokollt, amelyet a szövetség orvosi bizottsága dolgozott ki számukra. Akárcsak a nemrég visszatérő Bundesliga esetében, a labdarúgóknak átfogó vizsgálaton kellett átesniük, mielőtt elkezdhették a közös edzéseket, a koronavírus-teszt mellett teljes körű felmérést is végeztek a sportolókon.

A tesztelésnek három szakasza van, az edzéseket megelőző, valamint a felkészülési időszakon kívül a meccsek előtti napon is kötelező koronavírus-teszt vár a játékosokra, edzőkre és mindenki másra, aki velük érintkezett az egyesületeknél. Ha valakinek pozitív lesz az eredménye, azt azonnal el kell különíteni a többiektől, és 14 napig karanténba kell vonulnia – csak tünetmentesen, két negatív teszt után térhet vissza.

A tesztek elvégzéséhez a szövetség csapatonként tízmillió forintos támogatást nyújtott az élvonalban, míg a kupában egyedüliként NB II-es MTK négymillió forintos segítséget kapott ugyanerre a célra.

A találkozók zárt kapusok lesznek, a mérkőzések idején legfeljebb ötszázan tartózkodhatnak a stadionokban. A csapatok mellett csak az elengedhetetlenül szükséges személyek léphetnek be, minimális létszámban.

Az MLSZ ugyanakkor alkalmazza a sportág szabályalkotó testülete (IFAB) által hozott ideiglenes szabályzatot, ami a cserelehetőségek számát illeti. Ennek értelmében a bajnoki mérkőzéseken az edzők akár öt alkalommal is cserélhetnek, három játékmegszakítás mellett, a Magyar Kupában pedig hosszabbítás esetén hatszor is változtathatnak a szakvezetők csapatuk összetételén, négy játékmegszakítással.

Ahogy eddig is, a magyar bajnoki és kupameccseket az M4 Sport közvetíti élőben.