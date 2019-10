Vereséggel rajtolt Európában a Sepsi-SIC

Nagy hátrányt szedett össze, egy negyed alatt nem tudta ledolgozni • Fotó: Facebook/Sepsi SIC

A háromszékiek a lengyel Artego Bydgoszcz vendégeiként léptek pályára, a szerda esti találkozóra 30 szentgyörgyi szurkoló is elkísérte a zöld-fehéreket, akik Topuzovic révén jutottak vezetéshez, a hazaiak azonban ezt követően magukhoz ragadták a mérkőzés irányítását.

A térfélcserét követően is minden hasonló forgatókönyv szerint alakult, a jobban összpontosító hazaiak voltak eredményesebbek, és harmincpercnyi játékidő után már behozhatatlannak tűnő különbség alakult ki a két csapat között (66-46).

Zoran Mikes tanítványainak tíz percük maradt, hogy megpróbálják a lehetetlent, ehhez pedig közel is jártak.

A zöld-fehérek remekül védekeztek, Pasic közelről és távolról is pontosan célzott, Kelley, Givens és Gödri-Părău is rendre betaláltak a gyűrűbe, és egy 14–0-s sorozattal sikerült is felzárkózniuk hat pontra (68-62).