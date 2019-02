Vereséggel kezdett a magyar hokiválogatott

Becze Tihamér a magyar válogatott mezében • Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Legutóbb a tavaly áprilisi, budapesti divízió 1/A-s világbajnokságon találkoztak a csapatok, akkor is 4–1-es szlovén siker született. A csütörtöki mérkőzésen a Miskolci DVTK Jegesmedvék csatára, Miskolczi Márk ütötte az egyetlen magyar gólt a 24. percben.

A magyar válogatottban öt székelyföldi születésű játékos lépett jégre: Fejes Nándor, Láday Tamás, Becze Tihamér, Reisz Áron és Sárpátki Tamás.

A magyar válogatott az asztanai divízió 1/A-s világbajnokságra készül, amelyen április 29. és május 5. között a házigazda kazah és a szlovén válogatott mellett a fehérorosz, a dél-koreai és a litván csapat lesz az ellenfele. Az első két helyezett szerepelhet majd a 2020-as svájci elit vb-n, az utolsó pedig kiesik a divízió 1/B-be.

Jégkorong, Négy Nemzet Torna:

Szlovénia–Magyarország 4–1 (1–0, 1–1, 2–0),

gólszerzők: Sabolic, Veglic, Román, Pance, illetve Miskolczi.

Magyarország: Rajna – Szabó, Macaulay; Vokla, Láday; Garát, Fejes; Kiss, Szaller; Miskolczi, Nagy, Pavuk; Németh, Benk, Szita; Odnoga, Horváth, Terbócs; Becze, Reisz, Sárpátki.

A torna nyitónapjának másik mérkőzésén:

Olaszország–Fehéroroszország 3–2.

Mestermérleg

Ivo Jan, Szlovénia szövetségi kapitánya. „Tudtuk, hogy a magyarok fiatal kerettel érkeztek. Elkövettünk néhány hibát, amiből szerencsére az ellenfél csak egyet használt ki, egyébként pedig elég stabilan játszottunk. Tetszett a fiúk hozzáállása, az első és a második sorunk is energikusan hokizott, úgyhogy elégedett vagyok.”

Jarmo Tolvanen, Magyarország szövetségi kapitánya. „Igyekeztünk szoros meccset játszani. Már az első harmadban is egész jól védekeztünk, a másodikra pedig változtattunk egy-két dolgon, és abból lett a legjobb harmadunk: feljavultunk, és helyzeteket is teremtettünk. A harmadik harmad is rendben volt, összességében nem lehetek csalódott. Egész jó első meccs volt.”

A további program:

Péntek: Magyarország–Fehéroroszország (17 óra), Szlovénia–Olaszország (20.30).

Szombat: Magyarország–Olaszország (17), Szlovénia–Fehéroroszország (20.30).