Vereséggel búcsúzott közönségétől a Sepsi OSK

Elszenvedte második vereségét a labdarúgó 1. Liga alsóházi rájátszásában a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, amely az idei bajnoki idény utolsó hazai mérkőzésén egy góllal alulmaradt az FC Botoșani együttesével szemben. Ezzel az is eldőlt, hogy a háromszékiek legjobb esetben is az alsóház rangsorának harmadik helyén végezhetnek.

• Fotó: Pál Árpád

A hosszabbítás utolsó percére is maradt még egy lehetőség, amikor Fülöp mintegy 17 méterről végezhetett el egy újabb szabadrúgást, de csak a sorfalat találta el.

Hátrányba kerülve, Eugen Neagoe tanítványai megrohamozták az ellenfél kapuját, a vendégek beszorultak saját térfelükre, azonban hiába volt a nagy nyomás, az OSK csatárai rendre pontatlanok voltak a befejezéseknél. A 71. percben Simonovszki három védőt is becsapva fordult kapu felé, de lövése elsüvített a kapu mellett, majd néhány perccel később Fülöp szabadrúgása pattant meg a sorfalon, a labda pedig elcsorgott a becsapott Cobrea kapuja mellett.

Két perccel később a túloldalon Chitoșcă tört be a tizenhatosra, Ghinga és Petrović szorításában nagyot esett, a játékvezető pedig befújta a büntetőt.

Szerettük volna megnyerni ezt a mérkőzést, még akkor is, ha már három fordulóval a vége előtt matematikailag is bebiztosítottuk a bennmaradásunkat. Sajnos nem sikerült megvalósítanunk azt a célkitűzésünket, hogy a második helyen zárjunk. Voltak időszakok, amikor kézben tartottuk a mérkőzést, lehetőségeink is adódtak, de nem sikerült betalálnunk, az ellenfél viszont egy vitatható tizenegyesből gólt szerzett. Sajnálom ezt a vereséget, főleg a szurkolók miatt, akik megérdemelték volna, hogy egy győzelem esetén együtt örüljenek velünk.

De a vereség is hozzátartozik a labdarúgáshoz, mondtam is a fiúknak, hogy emeljék fel a fejüket, mert dicséretes, amit január óta megvalósítottak.

Constantin Enache, FC Botoșani: „Azzal kell kezdenem, hogy gratuláljak a házigazdáknak. Ritkán adatik meg, hogy olyan emberi értékeket lássak kifejeződni, mint amit itt tapasztaltam. Láttam piros-fehérbe öltözött lelátókat, hallottam a szurkolók éneklését, amelyek olyan üzeneteket hordoztak, amelyeket a játékosok világosan értettek. Ezek olyan támpontokat jelentenek, amelyekre lehet építeni a jövőben is.

De gratulálok a hazai csapatnak azért is, amit elértek a rájátszásban, hiszen senki nem számított arra, hogy ilyen sok pontot fognak gyűjteni.

Úgy gondolom, hogy mindez példaértékű mindannyiunk számára, hogy ilyen irányba fejlődjünk. A mérkőzésről szólva pedig azt kell elmondanom, hogy nem játszottunk látványosan, de hatékonyak voltunk, jól kezeltük a helyzeteket és a kényesebb pillanatokat. Mélyebben védekeztünk saját térfelünkön, és igyekeztünk kihasználni az ellentámadásokból adódó lehetőségeket. Ez a taktika be is vált, mert egy ilyen ellentámadás nyomán jutottunk a tizenegyeshez is, amiből a gólunkat szereztük.”

Labdarúgó 1. liga, rájátszás, 13. forduló, Sepsiszentgyörgy, 4500 néző:

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FC Botoșani 0–1 (0–0),

gólszerző: Rodriguez (56., tizenegyesből)

Sepsi OSK: Niczuly – Dalmau, Viera, Ursu (Ross, 39.), Dima (Hamed, 51.) – Ghinga, Petrović, Fülöp, Tandia, Oliveira (Dumbravă, 58.) – Simonovszki. Edző: Eugen Neagoe.

FC Botoșani: Cobrea – Burcă, Tincu, Miron – Ungurușan, Oaidă, Rodriguez, Mușat – M. Roman (Golubovics, 27.), Chitoșcă (Serediuc, 70.), Golofca (Acsinte, 90.). Edző: Constantin Enache.

Sárga lap: Viera (6.), Fülöp (69.), illetve Serediuc (79.), Cobrea (90+3.)

Játékvezetők: George Rădulescu (Bukarest), Florin Păunescu (Râmnicu Vâlcea), Adrian Popescu (Craiova).

Voluntari–Concordia Chiajna 2–2 (0–1)

Medgyesi Gaz Metan–Bukaresti Juventus – hétfő, 18 óra

Temesvári Poli–Bukaresti Dinamo – hétfő, 20.45

Az alsóházi rájátszás állása:

7. Dinamo 50 pont

8. Botoșani 37

9. Sepsi OSK 33

10. Chiajna 30

11. Medgyes 27

12. Voluntari 26

13. Temesvári Poli 24

14. Bukaresti Juventus 16