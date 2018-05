Vendégként nyert a Sepsi OSK

Gólöröm. Fülöp találatával már 2–0-ra is vezetett a szentgyörgyi csapat • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

Nagyon jól kezdte a szombat kora délutáni találkozót a háromszéki csapat, a 16. percben Tandia ugratta ki Hamedet, aki a kapussal szembe futva nem hibázott, a hálóőr lába mellett a hálóba gurította a játékszert (0–1).

Rövid időn belül már kettővel vezettek a vendégek, egy sarokrúgást követően Sato futott fel a labdával a bal szélen, középre ívelte, épp Fülöp István előtt pattant le, a középpályás pedig kapásból a háló közepébe lőtte (0–2).

Ezután is inkább a Sepsi OSK játékosai előtt adódott gólhelyzet, de nem tudtak élni vele.

A második félidőben magához ragadta a játék irányítását a Voluntari, azonban elképzeléstelen játékukkal képtelenek voltak átverni a háromszékiek határozott védelmét. Niczuly Roland kapusnak is alig akadt dolga, néhány alkalommal viszont ő is közbe kellett avatkozzon.

Új kapus érkezett



Egy hálóőr érkezését jelentette be pénteken a szentgyörgyi klub. „A Sepsi OSK csapatában folytatja pályafutását Marko Jovanovszki. A 30 esztendős macedón hálóőr a bajnoki idény végéig szóló szerződést írt alá a klubunkkal, plusz egy év hosszabbítási opcióval. Sok sikert kívánunk neki a piros-fehér színekben! Ugyanakkor közös megegyezéssel szerződést bontott Alexandru Chiriță középpályás és a Sepsi OSK. Ezúton is szeretnénk megköszönni a klubért tett eddigi erőfeszítéseit, és egyben sok sikert kívánunk további pályafutásához” – tájékoztatott a csapat. Jovanovszki kapus egyébként hazájában, a Vardar Szkopjéban kezdte el pályafutását. Több macedón élvonalbeli csapatnál megfordult, de a ciprusi bajnokságban is kipróbálta magát. Legutóbb a 2. ligás Nagyváradi Luceafărul tagja volt.

Nem telhet el izgalmak nélkül a Sepsi OSK meccse, ezúttal is érdekesen alakult a találkozó vége.

Bő tíz perccel a rendes játékidő letelte előtt Dalmau a saját tizenhatosán belül a kelleténél durvábban ért hozzá Voicuhoz, amikor az épp fejelni akart a labdába,

a bíró pedig tizenegyest ítélt.

Marinescu magabiztosan értékesítette a büntetőt, és a Voluntari egyet faragott hátrányából (1–2).