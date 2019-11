Végleges lehet Szőcs László hazatérése

Nagyobbra cserélte a labdát, stoplisra a cipőt • Fotó: Erdély Bálint Előd

– Számomra a legfontosabb, hogy edzésben maradok. Próbálok segíteni a klubnak, amiben tudok, egyelőre biztosan nem vagyok képes végigjátszani a kilencven percet. Nem is csoda, biztosan van tíz éve, hogy nagypályás edzést csináltam. Itt azért minden más, kinti levegő, jóval nagyobb játéktér, ezeket meg kell szokni a futsaltréningek után. Nem beszélve arról, hogy a labda is teljesen más.

– Mik a kilátásaid, a téli szünet után visszatérsz a teremlabdarúgáshoz?

– Az elmúlt héten összesen hat csapat érdeklődött irántam. Ez azért jólesett. Amíg az embert keresik, olyan nagy probléma nem lehet. Kivárok, most erre van idő. Udvarhelyről is kaptam olyan ajánlatot, hogy mind a focicsapatnál, mind a futsalgárdánál szerepeljek. Ez a közös projekt nem is olyan rossz, be kell látnom, 35 éves vagyok, családom van. El kell gondolkodnom azon, hogy hazatérjek.