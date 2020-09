Véget ért a Román Kerékpáros Körverseny

Az utolsó szakasz is lezajlott, vasárnap befejeződött a Román Kerékpáros Körverseny 53. kiírása. A végső győzelmet a várakozásoknak megfelelően Eduard Grosu szerezte meg.

Țvetcov és Grosu a dobogón • Fotó: Turul Romaniei/Facebook

A román válogatott Eduard Grosu győzelmével ért véget Bukarestben a 2020-as Román Kerékpáros Körverseny, amelynek utolsó versenynapján az első szakaszon is diadalmaskodó Andrea Guardini ért célba elsőként.

A versenyzők 18 kört tettek meg a román főváros utcáin kialakított pályán. A sárga trikós Eduard Grosu második helyen végzett a Giotti Victoria – Savini Due kerékpárosa után, míg a harmadik helyet a lengyel Szymon Krawczyk szerezte meg a CCC Development Teamtől.

Grosu már a verseny első szakaszától vezetett összetettben, és a román válogatott két szakaszgyőzelmének is köszönhetően biztosította be első helyét. Bár klubkötelezettségei miatt nem szándékozott befejezni a versenyt, eredeti terveit felborítva végül az utolsó két etapon is elindult.

Grosu a Román Körverseny történetében a 28. hazai győztes. Legutóbb 2018-ban a chișinăui születésű Serghei Țvetvoc nyert meg a viadalt a román versenyzők közül.

Grosut a német Nikodemus Höller (Bike Aid) követte össztettben, Szymon Krawczyk pedig a harmadik helyen zárt. A fiatal lengyel kerékpáros a legjobb U23-asnak járó fehér trikót vihette haza.

A sprinterek különversenyét (piros trikó) a kazah Matvej Nyikityin (Vino Astana Motors), a hegyimenőkét (zöld trikó) pedig utóbbi honfi- és csapattársa, Alekszandr Ovszianyikov nyerte. A legjobb hazainak járó kék trikó Grosut illette meg.

A csapatok közül a Bike Aid vitte a prímet, a csíkszeredai Team Novák az ötödik helyen végzett a versenyt befejező tíz együttesből.

A Team Novákból Sano Simeone a 13., Szentpéteri András a 21., Rózsa Balázs a 29., Orosz Gergő a 36., míg Novák Károly Eduárd a a 45. helyen zárta versenyt.