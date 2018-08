Vége a vakációnak, edzésbe álltak az udvarhelyi teremlabdarúgók

Átalakult keret körvonalazódik az FK Székelyudvarhelynél. A fiúk nekifogtak a felkészülésnek, napi egy edzéssel hangolnak a több mint egy hónap múlva rajtoló bajnokságra. Egyelőre nem tudni, hány gárda nevez be a teremlabdarúgó 1. Ligába, mivel meghosszabbították a jelentkezési határidőt.

Régi és új arcok is találhatók az FK keretében • Fotó: Veres Nándor

Az FK Székelyudvarhely neve biztosan ott lesz az élvonalbeli futsalcsapatok bajnokságának mezőnyében, a klubvezetőség elküldte a szakszövetségnek a benevezési dokumentációt.

Sok a kérdőjel az 1. Liga létszámával kapcsolatosan, még a Dunărea Călărași, a Jászvásári CSM és a bajnok Temesvári Informatica sem iratkozott fel a pontvadászatra.

A szervezőbizottság kitolta a július 31-ei határidőt augusztus 17-ére, ekkor tudjuk meg, hány csapatos lesz a megmérettetés, és ekkor döntenek majd a lebonyolítási rendszerről is.

Ami az FK keretét illeti, két húzójátékos távozott: Szőcs László és Biró Attila, illetve nem hosszabbítottak a háromszéki sportolókkal, Kanyó Szilárddal és Máté Józseffel.

A tavalyi keretből megmaradt játékosok: Andrei Grigoraș, Mánya Szabolcs, Miklós Tamás, Kedei Barna, Szécsi Barna, Boda Krisztián, Hadnagy István, Csala Zsolt és Gálfi Artúr.

A csapat hétfőn kezdte el a felkészülést a szeptember első hétvégéjén induló bajnokságra.

Régi és új arcokat is felfedeztünk: Szőcs Loránd és Jakab Tamás korábban már játszott az FK-ban, míg Gălățeanu Péter és Vékás Barna nagypályás labdarúgók még nem – Fiatfalva kapusáról és a Székelykeresztúri Egyesülés támadójáról van szó, akik jelenleg próbajátékon vannak Udvarhelyen.

Még érkezhet egy visszatérő, Csoma Alpárral folynak a tárgyalások, a Dévai Autobergamo volt játékosa a héten dönti el, hogy elfogadja-e az udvarhelyiek ajánlatát.

„Akárcsak a tavalyi idényben, most is tizennégy fős keretet alakítunk ki a bajnokságra. Egyelőre van még pár kérdőjel, hogy ki, kik érkezhetnek. Birtalan Barna nem fogadta el ajánlatunkat, pár játékost most nézünk meg, hogy megfelelnek-e az elvárásainknak.

Annak függvényében alakítjuk ki a célkitűzésünket, hogy milyen lesz a versenykiírás.

Első körben a rájátszásba való bejutás lesz a tét” – fejtette ki a csapat edzője, Jakab Zoltán.