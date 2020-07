Vasárnapra halasztott bajnokavatás a Serie A-ban

Meglepetést jegyeztek a Dacia Arénában • Fotó: Udinese Calcio 1896

A Juventus már a 35. forduló csütörtöki játéknapján véglegesen bebiztosíthatta volna elsőségét, ám Cristiano Ronaldóék hiába vezettek az Udinese ellen, a kiszámíthatatlan hazaiak fordítani tudtak. A középhátvéd Matthijs de Ligt góljára az észak-macedón válogatott támadó, Ilja Neszterovszki válaszolt, majd az utolsó pillanatokban a középpályás Seko Fofana volt a friuliak nyerőembere.

Az Udinese nem várt győzelmével megmenekülni látszik a kieséstől, ugyanakkor elhalasztotta a bajnokavatást. A torinói topcsapatnak az utolsó három fordulóban mindössze három pont kell a Serie A megnyeréséhez, ha vasárnap legyőzik hazai pályán a Sampdoriát, bonthatják a pezsgőt a Zebrák.

Érdekesség, hogy Maurizio Sarri vezetőedzőnek a mostani lehet az első bajnoki trófeája, a 61 éves nápolyi szakember eddig egy jelentősebb kupát nyert csapataival: a 2018–2019-es idényben a Chelseat vezette végső győzelemre az Európa Ligában.

Csütörtökön a Lazio is pályán volt, a „sasok” nehezen gyűrték le a Cagliarit, amelynek kapujában remekelt Alessio Cragno. A rómaiak győztes találatát Ciro Immobile szerezte, így a gólkirályjelöltek versenyében ismét ő vezet Cristiano Ronaldo előtt. Immobile gólja előtt a 64 millió euróra becsült szerb középpályás, Szergej Milinkovics-Szavics egyenlített, az alábbi lökettel:

A forduló legnagyobb különbségű diadalát az AS Roma produkálta, a sárga-vörösök hatot vágtak idegenben a Spalnak.

A hétvégi forduló tabella szerinti rangadóját a második helyezett Atalanta és az AC Milan játssza péntek este. Mindkét csapat kiváló formában van, az újraindulás után még egyikük sem szenvedett vereséget.

Serie A, 35. forduló:

Lazio–Cagliari 2–1 (0–0)

Gólszerzők: Milinkovics-Szavics (47.), Immobile (60.), ill. Simeone (45.)

Udinese–Juventus 2–1 (0–1)

Gólszerzők: Neszterovszki (52.), Fofana (90+1.), ill. De Ligt (42.)

Torino–Hellas Verona 1–1 (0–0)

Gólszerzők: Zaza (67.), ill. Borini (56., büntetőből)

Spal–AS Roma 1–6 (1–2)

Gólszerzők: Cerri (24.), ill. Kalinic (10.), Perez (38.), Kolarov (47.), Bruno Peres (52., 75.), Zaniolo (90.)

Sampdoria–Genoa 1–2 (1–1)

Gólszerzők: Gabbiadini (32.), ill. Criscito (22., büntetőből), Lerager (72.)

Lecce–Brescia 3–1 (2–0)

Gólszerzők: Lapadula (22., 32.), Saponara (70.), ill. Dessena (63.)

Inter Milan–Fiorentina 0–0

Parma–Napoli 2–1 (1–0)

Gólszerzők: Caprari (45+3., büntetőből), Kulusevki (87., büntetőből), ill. Insigne (54., büntetőből)

Sassuolo–AC Milan 1–2 (1–2)

Gólszerzők: Caputo (42., büntetőből), ill. Ibrahimovic (19., 45+2.)

Atalanta–Bologna 1–0 (0–0)

Gólszerző: Muriel (62.)

A 36. forduló programja:

Péntek, július 24.

22.45 AC Milan–Atalanta (Digi Sport 1, Telekom Sport 3, Look Plus)

Szombat

18.15 Brescia–Parma (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

20.30 Genoa–Inter (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

22.45 Napoli–Sassuolo (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

Vasárnap

18.15 Bologna–Lecce (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

20.30 Cagliari–Udinese (Telekom Sport 4, Look Sport 2)

20.30 Hellas Verona–Lazio (Telekom Sport 2, Look Plus)

20.30 AS Roma–Fiorentina Digi Sport 2, Telekom Sport 3)

20.30 Spal–Torino

22.45 Juventus–Sampdoria (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

A bajnokság állása:

1. Juventus 80 pont

2. Atalanta 74

3. Inter 73

4. Lazio 72

-----------------------------------------

5. Roma 61

6. Milan 59

7. Napoli 56

-----------------------------------------

8. Sassuolo 48

9. Hellas Verona 46

10. Fiorentina 43

11. Parma 43

12. Bologna 43

13. Cagliari 42

14. Sampdoria 41

15. Udinese 39

16. Torino 38

17. Genoa 36

-----------------------------------------

18. Lecce 32

19. Brescia 24 – már kiesett

20. Spal 19 – már kiesett