Várják a versenyzőket a Családi Sportnapokra

Aki előzetesen bejelentkezik a 2019-es gyergyószentmiklósi Családi Sportnapokra, már előnyben indul a versenyen, hiszen ez plusz pontokkal jár. Érdemes tehát már most nekilátni a csapattoborzásnak. Az sportos hét a pünkösd utáni hétfőn rajtol.

A reggeli torna mindig nagy népszerűségnek örvend • Fotó: Pethő Melánia

Az egyes sportprogramokba természetesen nem csak az egyhetes vetélkedőbe benevező csapatok tagjai kapcsolódhatnak be, hanem bárki, aki kedvet érez ehhez – sőt biztatnak is erre mindenkit. Az események hétfőn 10-én a már megszokott kerékpáros felvonulással indulnak, és minden nap bőven lesz sportolási lehetőség.

Ízelítő az Ifinapokból is

A rendezvény vezérfonala – ahogy korábban is –, egy vetélkedő, amelynek lényege, hogy a résztvevők egy hét alatt minél több sportágba belekóstolhassanak, minél többet kipróbálhassanak a Gyergyószentmiklóson kínálkozó sportolási lehetőségek közül. Az győz, aki a legtöbb próbának részese volt. Ez továbbra is csapatverseny jellegű, azaz családok, baráti közösségek, munkatársakból szerveződött csapatok jelentkezését várják.

Ösztönözni az embereket a rendszeres mozgás fontosságára, felhívni a figyelmet az egészséges életmód szükségességére és megmutatni a sportolási lehetőségeket – továbbra is ezek a fő céljai a Családi Sportnapoknak. Június 10 és 16 remélhetőleg megpezsdül a város, és sokan bekapcsolódnak majd az eseményekbe.

A Családi Sportnapokba beilleszkedik ezúttal az ifjúsághoz szóló Ifinapok is. Málnási Andrea, az Ifitéka vezetője rámutatott, hogy azt szeretnék, ha nem csak a fiatalok, hanem szélesebb közönség is megismerné, hogy milyen jellegű kihívásokat jelent az Ifinapok, ezért a Sportnapok programjába is beillesztenek az Ifinapokra jellemző vetélkedőket.

Újdonság lesz továbbá, hogy most először sor kerül az Ifinapok Junior – versenyre, ahol az 5-8 osztályosokat szeretnék megmozgatni. A Családi Sportnapok részletes programját a következő napokban teszik közzé.