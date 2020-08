Vakációra készül a Sepsi OSK

Július elején az Academica vendégeként vereséget szenvedett a Sepsi OSK. Most visszavágnának • Fotó: Cătălina Paun/Agerpres

Egyelőre nagy a bizonytalanság az alsóház végső sorrendjének kialakulását illetően, hiszen koronavírus-járvány miatt korábban több együttesnek is halasztották el meccseit, amelyek a jelek szerint akár végleg el is maradhatnak. A bajnokság befagyasztása viszont azt vonhatja maga után, hogy mivel a csapatok nem azonos számú mérkőzéssel rendelkeznek, a rangsor megállapítása a hazai labdarúgás illetékes fórumainak asztalánál fog eldőlni.

Erre nézve többféle lehetséges forgatókönyv látott napvilágot, köztük olyan is, amely hátrányosan érintheti a Sepsi OSK-t.

HIRDETÉS

A piros-fehéreknek azonban most elsősorban nem erre kell gondolniuk, hanem az Academica elleni összecsapásra, amelyen visszavághatnak a legutóbbi vereségért, és még három pontot hozzátehetnek eddigi gyűjteményükhöz. Utána pedig következhet egy rövid, de jól megérdemelt vakáció,

hacsak nem éri őket az a kellemetlen meglepetés, hogy osztályozót kellene játszaniuk.

Erre a lehetőségre gondolni sem akar Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezetőedzője, aki elégedettnek mutatkozott abból a szempontból, hogy lezárul a pontvadászat, és jut egy kevés idő a pihenésre is. A szakember szerint jót tett a csapatnak az FC Viitorul elleni idegenbeli siker, és arra számít, hogy győzelemmel sikerül befejezni az idényt.

„Mindenki örül annak a döntésnek, hogy lejátsszuk az utolsó fordulót. Egy eseménydús rájátszás után, amelyben volt részünk jóban és rosszban, szeretnénk befejezni végre a bajnokságot. Annak is örülök, hogy a legutóbbi idegenbeli sikerünkkel a csapaton belül visszatért a nyugalom. Az utolsó mérkőzésünkön is kötelező a győzelem, még ha a szurkolóink nem is lehetnek mellettünk. És ha ez megtörténik, egybevetve azzal, hogy kupadöntőt játszhattunk, elmondhatjuk, hogy ez a szezon jól sikerült. A játékosoknak lesz egy rövid vakációjuk, amely után feltöltődötten kell visszajönniük, mert egy a mostanihoz hasonló nehéz őszi idény következik számukra” – nyilatkozta Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezetőedzője.

A szerdán 17 órakor kezdődő Sepsi OSK–Academica Clinceni mérkőzést a Kovács István, Ovidiu Artene, Mihai Marica alkotta bíró hármas vezeti, a Digi Sport 3, a Telekom Sport 2 és a Look Sport televíziós csatornák élőben közvetítik.

Labdarúgó 1. Liga, 2019–2020-as szezon, alsóházi rájátszás, 14. forduló