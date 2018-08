Vaclav Novak: sehol sem tapasztaltam ilyen közösségi összefogást, mint ami Gyergyóban elindult

Játékosból sportigazgató. Mindkét tisztséget szereti. Archív • Fotó: Szász Adorján

– Áprilisban már körvonalazódott, hogy a korábbi évekhez képest komoly változások lesznek a gyergyói jégkorongban. Akkor még „öreg”, tapasztalt játékosként türelemre intett mindenkit, mondván, hogy a pénz még nem jelent azonnali megoldást mindenre. Ugyanakkor számos konkrét javaslatot is megfogalmazott a tennivalókról. Közben az ön által javasolt feladatok elvégzésével bízták meg...

– Igen, most más a helyzet, mint akkor. Vége a játékoskarrieremnek, amit nagyon sajnálok, de van egy új kihívás, egy új karrier kezdődik. Olyan feladatot kaptam, amit nagyon szeretek, ami nagyon motivál.

Csapatépítésen dolgozom Gyergyószentmiklóson.

Májusban, amikor sportigazgatónak nevezett ki a Gyergyói Hokiklub vezetősége, az én feladatom lett, hogy egy jó Erste Liga-szintű csapathoz keressek jégkorongozókat. A korábbi Progym 11–12 hazai játékosához kellett erősítés. Nem volt könnyű feladat.

– Most már többnyire ismert a Gyergyói Hokiklub kerete, hogyan zajlott az építkezés folyamata?

– Első feladat a hazai játékosok megtalálása volt, és meggyőzésük, hogy az Erste-ligás Gyergyót válasszák. Az elmúlt évek alatt megismertem a hazai mezőnyt, olyan játékosokat kerestem, akik fiatalok, bizonyítani akarnak, már idén a csapat segítségére lehetnek, és hosszú távú perspektíva van előttük. Ilyen játékos Péter Zsolt, Timaru és a többiek is.

Korábbi csapataikban nem kaptak volna annyi játékpercet és egyben fejlődési lehetőséget, mint ami itt, Gyergyóban megnyílik előttük.

A kapusposzt volt még egy fontos kérdés, hiszen csak Szakácsra számíthattunk. Egy hálóőrrel lehetetlen lett volna nekivágni a szezonnak. Kapóra jött, hogy Ruczuj Gellért váltani akart, új kihívásokat keresett. Örülünk, hogy minket választott, hiszen több együttes is hívta.

– Ezt pedig a légiósok szerződtetése követte.

– Igen, már akkor beszéltem külföldi játékosokkal, de sokkal fontosabb volt, hogy az edzések időben elkezdődhessenek. Ehhez pedig edző kellett. Mindenképpen orosz edzőt akartunk, mert ennek a csapatnak olyan szakemberre van szüksége, aki nagyon kemény munkát követel, és szigorúan kéri számon. Elmondhatom, hogy Gyergyóban ilyen kemény nyári felkészítő nem zajlott soha. Alexander Trofimov és Vitalij Donika olyan munkát diktált a csapatnak szárazon, illetve három hete jégen, hogy a játékosok fizikai erőnléte a lehető legjobb lesz. Napi három száraz, vagy két jeges és egy száraz edzés zajlik. Tetszik a csapat hozzáállása. Mindenki keményen dolgozik.

– A napokban vált ismertté több külföldi játékos neve, akik mostantól piros-fehérben szerepelnek. Nem kis nevekről van szó. Hogyan lehetett őket Gyergyóba csábítani?

– Nos, nekem nem nehéz olyan játékosokkal beszélni, akiknek NHL- vagy több száz KHL-meccses karrierje is van. Oroszországban, Csehországban nagyon sok jégkorongozót ismerek, és engem is ismernek. Tudják, hogy számít a szavam. Akik eljöttek, mind annak köszönhetően vannak itt, hogy hisznek abban, amit elmondtam nekik a Gyergyói Hokiklub céljairól, az elkezdett csapatépítésről. Látják értelmét, hogy részt vegyenek, segítsenek ebben. Azok a tapasztalt légiósok, akik a csapatunkban játszani fognak, jobbak, mint amilyen Vaclav Novak volt. Érkeztek fiatalok is, akik maguk keresték a lehetőséget, és rajtuk múlik, miként tudnak helytállni.

Jóval nehezebb jó székely játékosokat meggyőzni. Azok bizalmatlanabbak voltak a Gyergyószentmiklóson induló új klubbal szemben. Sokukkal beszéltem, és többnyire az irreálisan magas fizetéselvárások miatt nem tudtunk megegyezni.

Akik itt vannak, reális fizetésért jöttek, és esélyt látnak abban, hogy játéklehetőséghez jutnak, bizonyíthatnak. Ez a természetes. Amikor én voltam fiatal, magam is az esélyt lestem, hogy az edzőnek megmutassam, számíthat rám, tudok segíteni a csapatnak. Amikor ez megtörtént, már jött az új szerződésajánlat. Motivációs rendszer van felépítve, és aki képes élni a lehetőséggel és eredményesen szerepel, akár az alapfizetése dupláját is megkeresheti.

Voltak még játékosok, akiket szívesen láttam volna a GYHK-nál, de a jelenlegi csapataiknál látják biztosabbnak a jövőjüket. Ezt megértem, rendben is van. De biztos vagyok benne, hogy jövő tavasszal, egy szezon után megismerik annyira a Gyergyói Hokiklubnál tapasztalható komolyságot és kiszámíthatóságot, hogy már nem Novak kell hívja őket, ők fogják keresni Novakot.

– A keret, a szakmai stáb készen áll, mi a következő feladat?

– Családot formálni a csapatból. Hogy minden játékos küzdjön a másikért. Az orosz játékosoktól külön kérésünk, hogy tanácsokkal segítsék, bátorítsák azokat a csapattársakat, akik közelében ülnek, akikkel egy sorban vannak a jégen. A család, a csapatszellem nagyon fontos. És azt is kijelenthetem, hogy aki nem akar ebbe beleilleszkedni, aki viselkedésével, negatív hozzáállásával rontja az öltöző hangulatát, az legyen gyergyói, vagy orosz, nem lesz sokáig a Gyergyói Hokiklubnál. Hozzá kell tegyem, sehol sem tapasztaltam még ilyen szép közösségi megmozdulást, mint ami a tavasztól Gyergyószentmiklóson elindult.

Az új vezetőség nem csak a biztos anyagi hátteret biztosítja, de szívét, lelkét beleadja, dolgozik, hogy minél jobb körülmények legyenek a csapatnál. Akár saját kezükkel festenek, takarítanak a pályán, még talán saját vállalkozásaikra sem figyelnek úgy, mint a jégkorongra. Tetszett, ahogy a szurkolók is odaálltak, együtt dolgoztak a játékosokkal.

De ugyanígy dolgozik Gál Csaba, aki régi jégkorongozóként pontosan tudja, mikor miben kell segíteni a játékosokat, hogy ők csak a jégkorongra kelljen figyeljenek. Említhetem a fiatal Benedek Csaba orvost is, aki szintén mindent megtesz a maga területén. Család, és egyben igazi profi csapat alakul. De nem csak a pályán érzem ezt a hozzáállást. Nagyon pozitív a hangulat, az egész Gyergyó várja már, hogy kezdődjenek a mérkőzések.