Uralja a székely körversenyt a Team Novák

A Team Novák ukrán versenyzője, Andrij Bratascsuk nyerte meg a 12. Székelyföld Kerékpáros Körverseny Király etapját. A dobogóra két csapattársa, Nicolae Tanovițchii és Olekszander Prevar állhatott fel. Az utolsó versenynap előtt összetettben is ők állnak a rangsor élén.

• Fotó: Barabás Ákos

A szökevények Korondig két percre növelték a különbséget, ahol a holland versenyző nyerte a sprintet. Az élen állóknak négy és fél perc is volt az előnyük, ez a Bucsin-tetőn ugyan csökkent, de továbbra is két perc feletti maradt.

A mezőny felgyorsult, Máréfalva után be is fogta a szökevényeket. Ezt követően a Team Novák kerékpárosai próbáltak elhúzni, de egy 15 fős boly hamar befogta őket. A Cekend-tetőre Prevar ért fel elsőként, a szentegyházi sprintet is ő nyerte meg, a Tolvajos-tetőn pedig a holland Alex Molenaar haladt át elsőként.

A szakasz végén az ereszkedést a Team Novák képviselői teljesítették a leggyorsabban, így ők hét másodperces előnnyel értek célba Csíkszeredában. A szakaszt Andrij Bratascsuk nyerte Nicolae Tanovițchii és Olekszander Prevar előtt.

Győzelmének köszönhetően Bratascsuk átvette a vezetést összetettben.