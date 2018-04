Újraválasztották Răzvan Burleanut

Újabb négy évre kapott megbízást Răzvan Burleanu • Fotó: Facebook/Razvan Burleanu

Kiütéses győzelmet aratott szerdán Răzvan Burleanu a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) elnöki tisztségéért folytatott harcban. A fiatal sportvezető már az első körben elérte az újraválasztásához szükséges abszolút többséget: a tisztújító közgyűlésen jelen lévő 254 tag szavazatából 168-at gyűjtött be, miközben a legerősebb kihívójának számító volt FRF-igazgató és UEFA technikai igazgató Ionuț Lupescu mindössze 78 voksot kapott.

Ugyanekkor számláltak nyolc voksot Marcel Pușcaș javára, míg Ilie Drăgan nulla szavazat után mondott köszönetet a kandidálási lehetőségért. A bukaresti futballiskola vezetője már kampánybeszédekor rámutatott arra, hogy tisztában van esélytelenségével, viszont arra biztatta a tagokat, hogy legalább az első körben az „elveik” alapján rakják a pecsétet.

A végeredményt egyébként még a hivatalos bejelentés előtt sejteni lehetett, ugyanis a cédulák csoportosítása közben Burleanu támogatói csapata felvidult tapssal tette egyértelművé a második kört szükségtelenné tévő különbség elérését.

Szigorú megfigyelés

A tisztújító közgyűlés a kampányhoz hasonlóan cseppet sem volt feszültségektől mentes. Szerdára még a szavazási csalás gyanúja is felmerült, de felügyelőként jelen volt nemcsak a hazai sportminisztérium képviselője, hanem a sportág európai megfigyelője is, sőt a világszervezet is delegált képviselőt az ülésre.

Ezúttal a zárt urnák helyett a pulpitusnál voksoltak a tagok, a ProSport szerint azért, hogy ne legyen lehetőség a lapokat lefényképezni – és utólag azokat a helyi önkormányzatoknak bemutatni.

Ez sem volt maradéktalanul tökéletes megoldás, mert – amint azt a Gazeta Sporturilor észrevette – a pulpitus mögött lévő ablak visszatükrözte a szavazócédulákat, amíg az asztalt az első kör „hajrájára” elmozdították a szavazat titkosságának biztosításához.

Leszavazott változás

Az már választások előtt valószínűsíthető volt, hogy Ionuț Lupescu hiába élvezi a hazai labdarúgás aranygenerációjának számító időszak szakembereinek támogatását, mert a szavazati joggal rendelkező tagok többségét a megyei egyesületek és a kisebb klubok jelentik – akiknél Marcel Pușcaș szerint Burleanu hatékonyan lobbizott.

Szerdai kampánybeszédében a nagyváradi sportember emlékezetett arra, hogy négy évvel ezelőtt is harcba szállt az elnökségért, mint ahogyan előtte klubvezetőként, edzőként és csapattámogatóként is megismerte a labdarúgás helyzetét. A problémák pedig szerinte az elmúlt tizenöt év alatt semmit sem változtak.

Önök nekem elmondták a panaszaikat. Továbbra is ezen az úton akarnak haladni további tíz-tizenöt évet, vagy belátják, hogy eljött az idő, hogy a 13. órában megállítsuk a lavinát? Ha változást akarnak, akkor ne foglalkozzanak a politikai pártokkal, a megyei tanácsokkal – tudom, hogy mennyire befolyásolják önöket –, hanem válasszák a hozzáértést. Mert nem hiszem, hogy továbbra is szegények és megalázottak akarnak maradni

– fogalmazott. Beszéde viszont nem győzte meg a tagokat, és bár gratulált a győztesnek, az eredményhirdetés után bejelentette visszavonulását a labdarúgóéletből.

A választás legnagyobb vesztese ugyanakkor Lupescu lett, aki – mint ismeretes – az UEFA technikai igazgatói tisztségéről mondott le, hogy elmozdítsa Burleanut a helyérről.

Szerdai beszédekor még bátran hangsúlyozta, hogy az FRF első embere nemcsak a civilek körében veszítette el a népszerűségét, hanem a szakma is elpártolt tőle.

Saját programjáról beszélve kiemelte: a korábbi elismert szakemberek és a potenciális támogatók is mellette állnak, az eddig mellőzött személyeket és a politikát is bevonják majd a sportág fellendítése érdekében. „Zárjuk le a széthúzást, és kezdjünk építkezni” – fogalmazott.

Nyertes csapat

Burleanu jóval meghaladta a kortes beszédekre szánt tíz perces időt, kiemelve, hogy az elmúlt négy évben sikerült stabilitást és hitelt adniuk a szervezetnek, ezért most minden alap adott, hogy megkezdett programjaikat folytatni tudják.

Bár a teremben ekkor nem nyerte el mindenki tetszését, a többség voksát utána mégis begyűjtve, így a szavazatszámlálás után már magabiztosan mondott köszönetet támogatóinak és annak a csapatnak, amely sikerre segítette őt.

Győzelmi beszédében hangsúlyozta: a tagok határozott és gerinces választ adtak a kérdésekre, büszke arra, hogy ennek a családnak a tagja lehet.

Egységre szólította fel a labdarúgás részvevőit és arra bátorította őket, hogy támogassák csapatát, amikor a végrehajtó bizottság tagjairól szavaznak.