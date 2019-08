Újra nyert az FK Csíkszereda U16-os együttese

A piros-feketében játszó csíkiak meg nem kaptak ki az idei bajnokságban • Fotó: Gábos Albin

A folytatásban is több helyzetük volt a házigazdáknak, a 2–0-ás végeredményt Sebestyén állította be a 68. percben, a hátramaradt percekben azonban a brassóiak két óriási gólhelyzetet hagytak ki, de Lukács Dániel, az FK kapusa biztosan hárított.

Zöld Péter, az FK Csíkszereda vezetőedzője: „Az első félidőben nem mi domináltunk, olyan meccs volt, ahol inkább mi alkalmazkodtunk az ellenfélhez. Középpályán nem nagyon tudtunk játékot kialakítani, a széleken próbálkoztunk, de ott is lezártak minket, inkább az ellenfél hibáit használtuk ki, de kevés sikerrel. A második félidőben elfáradt az ellenfél, és a mi cserejátékosaink is jól szálltak be, így végül sikerült a játékot a mi javunkra fordítani”.

A Zöld Péter és Gál Ervin edzők által felkészített együttes a bajnokságban eddig öt meccset játszott, és egyszer szabadnapos volt. A mérleg: három győzelem és két döntetlen. A következő fordulóban, szeptember 1-én, vasárnap délután 4 órától Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–FK Csíkszereda mérkőzés lesz az U16-os Elit Ligában.