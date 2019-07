Újra edzésbe állnak a gyergyói hokisok

A múlt szezonban a Debrecen állta útját a gyergyóiak menetelésének. A piros-fehérek most erősebben vágnak neki az új idénynek

A 2018–2019-es szezonnak úgy vágott neki a GYHK, hogy Erste Liga tapasztalatok nélküli, vékonyka kerethez hoztak olyan nagynevű légiósokat, akikhez hasonló még nem játszott addig Gyergyószentmiklóson.

HIRDETÉS

Tapasztalatszerzés volt az akkori kitűzött cél és a rájátszásba jutás. Ez teljesült is. A tanulóév után már nagyobb elvárásaik vannak magukkal szemben a gyergyóiaknak. A rájátszás elérésénél többet akarnak.

Egyelőre még nem ismert sem a romániai bajnokság, sem az Erste Liga 2019–2020-as idényének programja, de tudható, hogy legalább száz meccs vár a piros-fehérekre. Ez egy olyan megterhelés, amelyet lehetetlen lenne teljesíteni nagyon komoly alapozás nélkül.

A játékosoknak kevés ideje volt lazítani a múlt szezon zárása óta, már májusban intenzíven dolgoztak a számukra egyénileg kidolgozott edzésprogramok alapján.

A korábbi edző, Mikael Tisell ugyan családi okokra hivatkozva nem vállalta a folytatást, de az ő tervei szerint vágtak bele a felkészülésbe Gógáék, és az elvégzett munka eredményeinek felmérése is az ő felügyelete alatt történt. Tisell továbbra is meghatározó szerepet vállal a GYHK életében az ő ajánlásával érkezett az új edző, Leif Strömberg is, aki a svéd élvonalban és a másodosztályban szerzett sokéves tapasztalatot hoz Gyergyószentmiklósra.