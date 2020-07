Újabb nagy név a GYHK a stábjában

A GYHK új kapusedzője • Fotó: Facebook/MAC Budapest

Miután Malcolm Cameron vezetőedzővel hosszabbítottak, és érkezett Szilassy Zoltán másodedzői és videoelemzői szerepkörbe, most egy újabb szakember szerződtetését jelentette be a GYHK. Jukka Kontsas feladata lesz Ruczuj Gellért, Szakács Szabolcs és Jordon Cooke védési hatékonyságának javítása, fejlesztése.

A 37 éves Kontsas a MAC Újbuda együttesétől érkezik Gyergyóba, és jól ismert számára az Erste Liga világa. A MAC szlovákiai extraligás szereplése előtt kétszer a Miskolccal, egyszer a MAC együttesével is Erste Liga (illetve MOL Liga) győzelemhez segíthette a kapusokat, és a csapatokat. Magyarország felnőtt és utánpótlás válogatottjainál is meghatározó szerepe volt, az elmúlt szezonban pedig hazája, Finnország U18-as női nemzeti együttesének kapusait is rábízták. A MAC-nál taktikai elemző szerepkört is betöltött, és ezt folytatja Gyergyóban is.

Amint a GYHK közleményében beszámol, az edző a gyergyószentmiklósi utánpótlás csapatok kapusaival is foglalkozik majd, de hasonló munkakört fog betölteni a gyergyóiak testvérklubjának számító, jégkorong utánpótlás nevelő egyesülettel, az Érden működő Kárpáti Farkasoknál is.

Az új stábtag augusztusban az Érden sorra kerülő edzőtáborban csatlakozik a Gyergyói Hoki Klub keretéhez.