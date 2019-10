Újabb Astra elleni csatára készül a Sepsi OSK

A másfél héttel ezelőtti bajnoki találkozón az Astra 3–2-re nyert Sepsiszentgyörgyön • Fotó: Beliczay László

Rossz emlékekkel maradtak a Sepsi OSK szurkolói a legutóbbi Astra elleni bajnoki mérkőzésről, hiszen a Denis Alibec és Constantin Budescu nevével fémjelzett csapat akkor három ponttal távozott Sepsiszentgyörgyről. Most azonban a piros-fehéreknek a Román Kupában adatik lehetőség, hogy kijavítsák a csorbát, és egy továbbjutással feledtessék korábbi kudarcukat.

„Ezúttal kupameccset játszunk egy olyan csapattal, amely a bajnokságban itthon győzött le minket. Remélem, a fiúkat nem kell majd különösebben motiválnom, hanem lesz annyi büszkeség bennük, hogy most megszerezzék a győzelmet, mert a klub számára fontos a továbbjutás. Nem volt szerencsénk, a sorshúzásnál első ligás csapatot kaptunk, de hazai pályán játszunk, és nem érdekel, ki az ellenfél. A legfontosabb a győzelem, nem akarunk ismét veszíteni ellenük, mint egy héttel korábban. Ez a gondolat kell, hogy irányítson bennünket, amikor pályára lépünk.

Vigyáznunk kell arra, hogy ne kapjunk gólt, mert ha sikerül betalálnunk, akkor az már a továbbjutást jelenti.

A védelemben tehát nagyon kell figyelnünk, mert az Astrának nagyon jó a támadójátéka, bizonyíték erre, hogy a legutóbbi meccseiken sok gólt szereztek” – nyilatkozta László Csaba.

Mivel a továbbjutás sorsa akár tizenegyespárbajjal is eldőlhet, ilyenkor egy kapus szerepe még inkább felértékelődhet. Niczuly Roland, a piros-fehérek hálóőre szerint az is elképzelhető, hogy büntetőrúgásokra kerül sor, ezért erre az eshetőségre is felkészült, azonban abban bízik, hogy a kilencven perc alatt sikerül eldönteniük a mérkőzést.