Új köntösben lép porondra a Sirius

Az edző és a hazai játékosok nagy része is a csapatnál marad az új idényre. Archív • Fotó: Haáz Vince

Amennyiben azonban a VSK anyagi támogatása mellé társulnak a szponzorok is, legalább olyan mértékben, mint tavaly és tavalyelőtt, akkor lehet szó két-három külföldiről, akikkel már jó csapatunk lesz.

Kiss István közölte, Ionel Brustur marad a csapat vezetőedzője, de újdonságnak számít, hogy lesz egy erőnléti edzőjük is.

Megtudtuk, hogy a férfiakhoz hasonlóan a női csapat is a VSK név alatt vesz részt a bajnokságban, tehát nem társulásról van szó, hanem átigazolják a sportolókat.

Kemény ellenfelekre számítanak az új bajnokságban is. Archív • Fotó: Boda L. Gergely

Az együttes azonban egyelőre nem tudja pontosan, hogy mely értékcsoportban indul az idéntől új lebonyolítási rendszerben zajló bajnokságban. Mint újonnan alakult csapat, a C értékcsoportban kellett volna kezdjen, de mint utóbb kiderült, csak két csoport lesz. Az A értékcsoportba besorolt csapatok közül ugyanis három visszalépett: Temesvár meg is szűnt, az Alexandria is VSK név alatt játszik majd, Gyulafehérvár pedig tartozásai miatt csak a B-ben indulhat.

„Minden attól függ, végül hányan iratkoznak be, és hogy időközben lesznek-e még visszalépések, illetve hogyan töltik fel a csoportokat.

Amennyiben a B értékcsoportban játszunk, ott is nagyon kemény mezőny gyűl össze, olyan csapatokkal, mint a Târgoviște, az említett Alexandria és Gyulafehérvár vagy Konstanca.

A Bukaresti Agronomia, a Sportul Studențesc, Nagyvárad és Ploiești csapatairól pedig nem tudunk sokat, de okozhatnak meglepetést. Minden esetre, ha sikerül igazolnunk kölföldieket, akkor olyan helyen szeretnénk végezni, hogy bejussunk az A csoportba jövőre, ha nem, vergődünk a mezőnyben” – nyilatkozta Kiss István, megjegyezve, hogy nem rossz a szövetség elképzelése az új rendszerrel, mert így a román játékosok több lehetőséget kapnak (illetve az élvonalbeli klubok ifjúsági csapatot is kell indítsanak), viszont mindenképpen gyengül majd a színvonal.