Új csapata lesz Szőcs Lászlónak

Déván még nem játszott karrierje során • Fotó: Pál Árpád

Az SK Székelyudvarhellyel, a Marosvásárhelyi City'usszal és a Csíkszeredai Imperial Wettel is bajnoki aranyérmet szerzett a teremlabdarúgó 1. Ligában Szőcs László. A székelyudvarhelyi születésű játékos a napokban megállapodott a Dévai Autobergamóval. A következő szezonban a Hunyad megyei város együttesének célkitűzése az első hely megszerzése.

HIRDETÉS

Az Autobergamo viszonylag gyengén szerepelt a 2019–2020-as szezonban: nem jutott be a felsőházi rájátszásba. Úgy tűnt, hogy a klub a fiatal játékosokra épít majd a következő évadban. Ám miután a helyi önkormányzattól jelentős pénzösszeget kaptak támogatásként, más lett a szemlélet: rögtön érmes reményekben bizakodnak.

Két brazil játékos érkezését jelentette be a klub: Ricardinho Sobral és Emerson Detinho ölti magára az Autobergamo mezét. Utóbbi az edzői munkakört is betölti a csapatnál. Az idegenlégiósok mellett a klub a román válogatott Szőcs Lászlót is megszerezte.

Szőcs az elmúlt idényt a Csíkszeredai Imperial Wetnél kezdte, a téli szünetben szerződést bontott, hazatért szülővárosába, ahol a nagypályás Székelyudvarhelyi FC-nél játszott a 3. Ligában, illetve a helyi FK-ban futsalozott.