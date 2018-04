Új asztalitenisz-sorozat indult a gyergyói térségben

Bővül és fejlődik a gyergyószentmiklósi térségében működő pingpongmozgalom. A sportág kedvelői körében igény volt arra, hogy újabb megmérettetések következzenek, így jött létre a Maros-völgy Kupa. A hét végén pedig az asztalitenisz világnapját is játékkal ünneplik.

Ditróba várják szombatra az asztaliteniszezőket. Archív • Fotó: Gergely Imre

Nemrég fejeződött be a Gyergyó–Hévíz körzeti asztalitenisz-csapatbajnokság, de a pingpongozók nem akarnak pihenni, jobban érzik magukat, ha folyamatosan kihívások várnak rájuk. Az igény következményeként jött létre a Maros-völgy Kupa. Ez június közepéig tölti ki a sportágat művelők idejét, minden csapat egy mérkőzést játszik minden ellenfelével, és így alakul majd ki a végső rangsor.

Örvendetes, hogy növekszik a létszám, a Gyergyó–Hévíz körzeti asztalitenisz-bajnokság megszokott tízcsapatos mezőnyéhez egy újabb együttes is csatlakozott, így Gyergyóditrónak két csapata lesz a New Boys belépésével.

Amatur Torna lesz Ditróban

Szombaton ismét országos jellegű amatőr asztalitenisz-versenyt rendeznek Ditróban, a Gáll Ferenc Sportcsarnokban. Ezúttal a haladó kategóriába várják a résztvevőket. Jelentkezni lehet Héja Zoltán szervezőnél a 0745–868386-os telefonszámon. Az esemény reggel 9-kor rajtol, és 18 óráig zajlanak majd a mérkőzések.

Asztalitenisz, Maros-völgy Kupa, az első két forduló eredményei:

Salamási Demarco–Maroshévízi PC 2016 1–9

Újfalvi Katorzsa–Újfalvi Katorzsa Junior 8–2

Szentmiklósi Tic Tac Boys–Szentmiklósi Zolitop 9–1

Csomafalvi Délhegy–Csomafalvi Délhegy Junior 7–3

Ditrói Old Boys–Ditrói New Boys 6–4

Katorzsa Junior–Szárhegyi Bástya 2–8

Délhegy Junior–Katorzsa 2–8

New Boys–Tic Tac Boys 3–7

Demarco–Zolitop 8–2

A Délhegy–Old Boys mérkőzést elhalasztották.