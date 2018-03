Új alapokra építik az udvarhelyi sportot

A felújított műgyeppályán kicserélik a kapukat és a világítást is. Ha minden jól alakul, a teniszezők is fedél alatt gyakorolhatnak • Fotó: Veres Nándor

A két projektet lehet egyben és külön is kezelni. Amennyiben a CNI azt mondja, támogatja az egyik felét, akkor a másik felére lehet külső forrásokat keresni. Gálfi Árpád polgármester több tárgyalást is folytatott ez ügyben, úgy néz ki, jó úton haladunk” – vázolta a terveket Bartus.

Tervbe van véve a teniszpálya felújítása is. „Úgy néz ki, hogy Orbán Erzsébet teniszedző közbenjárásával be tudunk szerezni egy mobil tetőzetet, amivel befednénk, így minden időjárási körülmény között használni lehet majd a salakpályát.”

Nemrég Székelyudvarhelyen járt a Magyar Kézilabda-szövetség küldöttsége, hogy megnézze, mik azok az infrastruktúrák, termek, helyiségek, ahol kézilabda-oktatás zajlik.

Körbevezettük őket, megnézték a Móra Ferenc Általános Iskola, illetve a Bányai János Szakközépiskola tornatermét, valamint a Rákóczi Sportcentrumot és a városi sportcsarnokot is, hiszen a leendő kézilabda-akadémiára szánt támogatás nagy része infrastrukturális fejlesztésre fog menni

– mondta Bartus. Kiemelte, hogy akárcsak a már létező labdarúgó- és jégkorong-akadémiánál, az első támogatási összeget fejlesztésekre költötték: területeket vásároltak, labdarúgó- és műjégpályákat építettek.

Három hete Gálfi Árpád polgármester vezetésével egy udvarhelyi delegáció Magyarországon járt, ellátogatott Győrbe és Balatonboglárba, ahol megtekintette a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) létesítményeit is, mivel annak mintájára van elképzelve az udvarhelyi akadémia.

Nem aprópénz a versenysport

Jelenleg hat korosztályban zajlik kézilabda-oktatás a városban, az ifjúsági 1-es, 2-es és 3-as korosztály az ISK-nál, míg a 4-es, 5-ös és 6-os a Székelyudvarhelyi KC-nál edz. Utóbbi három korcsoportban az edzők már hónapok óta ingyen tartják az edzéseket, így mindenki várja, hogy megoldódjon ez a probléma.

„A bajnokságok zajlanak, nincs szünet, ők is azért edzenek, hogy eredményeket érjenek el. Szerencsére ebben is partner a hivatal, közösen keressük a megoldást. Ha az ISK-nál akkora költségvetésünk lenne, mint amekkora 2015-ben volt, akkor simán fel tudnánk vállalni őket is. Most viszont csak harmadát kaptuk, így muszáj külső forrásokhoz fordulni, pályázni” – fogalmazott Bartus.