Udvarhelyi síző ötkarikás álmai

Nem mindennapi tehetséggel lett megáldva a székelyudvarhelyi Kiss Anna, egy héten belül két országban is korosztályos bajnoki címet szerzett, előbb a romániai, majd a magyarországi alpesi sízők mezőnyét utasította maga mögé. A hatodik osztályos lány álma az olimpia. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Stark Márton is elismerően nyilatkozott róla, szerinte megfontolt lépésekkel elérheti célját.

Kiss Anna. Több sportágat is kipróbált, végül a sízést választotta • Fotó: Barabás Ákos

Dobogó itt is, ott is

Tavaly mutatkoztam be az U14-esek között, és a versenyeken rendre dobogón végeztem. A gyors számokat szeretem, az óriás-műlesiklás a kedvencem, de a szlalomot is kedvelem” – folytatta Anna.

„Nagyjából az egyik szülő mindig elkíséri. Nagy erőfeszítés a feleségemnek és nekem is, de ha a gyerek ezt szereti, akkor minden támogatást megkap tőlünk. Ahhoz, hogy valakiből jó síző legyen, öt dolog szükséges: gyerek, edző, szülő, iskola és pénz. Ha ezekből valamelyik hiányzik, akkor már nehéz lesz kimagasló eredményt elérni.

Jó úton haladunk, hiszen sikeresen mutatkozott be a nemzetközi porondon, bekerült a magyar és a román válogatottba is. Tizenhat éves koráig kell eldöntenie, hogy hol folytatja.

Úgy néz ki, a magyarnál fog maradni, mivel anyagilag és a felkészülésben is sokat segítenek nekünk. Miklós Editnek köszönhetően a magyar sísport óriásit fejlődött, az utánpótlás világranglistáján már vannak versenyzőik az első tízben. Megkapják a kellő támogatást és képzést, így fel is zárkóztak a világ élmezőnyéhez” – közölte Kiss Aladár.

Egy nap Svájcban

Anna elmesélte, miből áll egy átlagos napja a svájci edzőtáborban. Reggel fél hatkor kel, majd reggeli után, hét óra előtt húsz perccel már ott van a felvonónál. Kb. egy órába telik, amíg a sílifttel feljutnak a pálya tetejéig. Az edzések általában délután egy óráig tartanak, a lejövetel és ebéd után a száraz edzés következik, majd a tanulás és a léc előkészítése (letisztítás, vakszolás), este pedig a vacsora és a lefekvés.

Minőségi utánpótlás

„Kevesen tudják, de Udvarhelyen több fiatal és tehetséges síző van. Szabó-Szélyes Szilárd két harmadik és egy második helyet szerzett az országos bajnokságon. Balogh Bernadett és Cseke Péter előtt is szép jövő áll. Legutóbb a 80-as években ha volt ilyen erős utánpótlás Udvarhelyen. Nagy Norbert csíkszeredai edző, aki Annát is felkészített, foglalkozik most velük. Elindítottunk egy folyamatot, és ha sikerül egy klubba egyesíteni a fiatalokat, pár éven belül magasabb szintekre is el lehetne érni” – vázolta a helyzetet Aladár.