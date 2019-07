Udvarhelyi játékost igazolt az Imperial Wet

Hadnagy István (sárga mezben) a bajnokcsapathoz igazolt • Fotó: Barabás Ákos

A hírt közösségi oldalán tette közzé a csíki futsalklub. „Fiatal, tehetséges székely játékost igazolt csapatunk. A 21 éves Hadnagy István az FK Székelyudvarhely saját neveltetésű játékosa, aki korábban az U19-es együttes húzóembere volt.

A felnőtt csapatban is annyira jól teljesített, hogy az udvarhelyiek rendre a második sorban szerepeltették. A fiatalember Déva és Galac ellen is gólt szerzett. Tehetségére a magyar válogatottnál is felfigyeltek, és behívták a keretbe

– olvasható az Imperial Wet közleményében.

HIRDETÉS

A csíkiaknál ez a harmadik igazolás idén nyáron, korábban a brassói Adrian Pânzaru és a brazil Sávio Valadares érkezését jelentették be. Mindketten román válogatottak, Valadares román állampolgár is, így nem számít idegenlégiósnak.

Nagy tapasztalattal rendelkező szakember érkezik a Csíkszeredai Imperial Wet teremlabdarúgó együttesének élére, a román bajnokcsapat vezetőedzői tisztségét Sito Rivera veszi át. A spanyol edző négy évig a román, és ugyancsak négy évig a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt.

Augusztus közepén az Imperial Wet Román Szuperkupa-döntőt játszik a Dunărea Călărași ellen, majd augusztus végén Görögországba utazik.

Görbe Walter csapattulajdonos együttese a BL-selejtezőben lesz érdekelt, ahol a csíkiak a AEK Futsal Club, a svájci Futsal Minerva és az ír bajnok Blue Magic FC Dublin ellen lépnek majd pályára. A csoportból csak az első helyezett jut tovább.

A nemzetközi szabályok szerint tilos névadó szponzort megjelentetni a csapatok nevében, azért az Imperial Wet a nemzetközi kupasorozatban a Futsal Klub Csíkszereda néven szerepel.