Udvarhely csapata bennmarad, a szentgyörgyiek búcsúznak

Tavaly az élvonalba jutottak, most a bennmaradást pipálták ki az udvarhelyi asztaliteniszezők. Az utolsó párosításban a nemzetközi kupaindulást érő helyért küzdhetnek.

• Fotó: Veres Nándor

Fejér-Konnert András pillanatok alatt kiegyenlített, Kocsis Balázs az utolsó szettet le sem játszotta – sérülés miatt nem is tudta folytatni.

Ha nem is ennyire gyorsan, de simán, 3–0-ra intézte el Cservik Krisztián a Simon Teodorral szembeni találkozóját. 2–1-re átvette a vezetést az udvarhelyi gárda, ez pedig egyben azt is jelentette, hogy jövőre is a Szuperligában szerepelhetnek.

A folytatásban már a feleket nem nyomta a tét, így remek labdaváltásokat láthattak a helyszínen lévők. Cservik és Moldoveanu még erre rátett egy lapáttal.