Továbbra is négy pont Ronaldóék előnye a Serie A-ban

Hiába vezettek, kikaptak Rómában a firenzeiek • Fotó: ACF Fiorentina/violachannel.tv

A listavezető Juventus a 28. forduló első mérkőzésén a Lecce kiütésével nyomást helyezett üldözőire, a Lazio és az Inter viszont – ha nehezen is – de kiállta a próbát.

Serie A: araszolnak az arany felé a torinóiak – videó A 32. perctől emberelőnyben játszó Juventus gól nélküli első félidő után a másodikban bedarálta a Leccet az élvonalbeli olasz labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. A 32. perctől emberelőnyben játszó Juventus gól nélküli első félidő után a másodikban bedarálta a Leccet az élvonalbeli olasz labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A sérüléséből nemrég visszatérő Franck Ribéry szép egyéni akciójával a Fiorentina sokáig vezetett az Olimpicóban. A római sasok egy erősen vitatható büntetőből egyenlítettek, majd a győzelmet is megszerezték.

Az Inter vasárnap szintén hátrányból fordítva, az utolsó percekben két gólt szerezve gyűjtötte be mindhárom pontot a Parma vendégeként. Az AC Milan lepipálta az AS Romát a forduló második rangadóján, de a piros-feketék így sem tudtak közelebb férkőzni a sorozatban hatodik bajnokiját behúzó, kupagyőztes Napolihoz.

A BL-negyeddöntős Atalanta a Sassuolo és a Lazio után az Udinesenél is jobbnak bizonyult. A bergamói alakulat csütörtökön a Napolit fogadja a 29. forduló legkeményebb párosítású találkozóján.

Serie A, 28. forduló:

Parma–Inter Milan 1–2 (1–0)

Udinese–Atalanta 2–3 (1–1)

Sassuolo–Hellas Verona 3–3 (0–0)

Sampdoria–Bologna 1–2 (0–0)

Napoli–Spal 3–1 (2–1)

AC Milan–AS Roma 2–0 (0–0)

Lazio–Fiorentina 2–1 (0–1)

Cagliari–Torino 4–2 (2–0)

Brescia–Genoa 2–2 (2–1)

Juventus–Lecce 4–0 (0–0)

Az élmezőnyben: 1. Juventus 69 pont, 2. Lazio 65, 3. Inter 61, 4. Atalanta 57, 5. Roma 48, 6. Napoli 45. Teljes tabella: ITT

A 29. fordulóban:

Kedd (június 30.)

20.30 Torino–Lazio (Digi Sport 2, Look Sport)

22.45 Genoa–Juventus (Digi Sport 2, Look Sport)

Szerda

20.30 Bologna–Cagliari (Digi Sport 3)

20.30 Inter Milan–Brescia (Digi Sport 2, Look Plus)

22.45 Fiorentina–Sassuolo (Digi Sport 3, Look Sport 2)

22.45 Hellas Verona–Parma

22.45 Lecce–Sampdoria

22.45 Spal–AC Milan (Digi Sport 1, Look Sport)

Csütörtök

20.30 Atalanta–Napoli (Digi Sport 2, Look Sport)

22.45 AS Roma–Udinese (Digi Sport 2, Look Plus)