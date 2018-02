Tovább akar jutni az Inter Gyergyó

Szoros mérkőzés várható az Inter és a City’us között. Archív • Fotó: Rokaly Balázs

Pár éve még egyértelműen a vásárhelyiek lettek volna a mérkőzés esélyesei, hiszen aki járatos a hazai futsalban, az tudja, hogy a City’us éveken át a romániai teremlabdarúgás élcsapata volt, többszörös bajnok és kupagyőztes. Ez a csapat alkotta a válogatott gerincét is.

Azonban Marosvásárhelyen manapság nem jó sportolónak lenni. A napokban vált végérvényessé, hogy az egykor szintén az ország élvonalához tartozó Marosvásárhelyi ASA megszűnik, mivel a táblabíróság jogerősen is kimondta a klub csődjét.

A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) hamarosan kizárja a csapatot a bajnokságból, a klubnál maradt játékosok pedig szabadon igazolhatóvá válnak. Nincs sokkal rózsásabb helyzetben a többi marosvásárhelyi egyesület, csapat sem,

így a City’us futsalosai számára kérdéses volt az is, hogy egyáltalán meg tudnak-e jelenni az Inter Gyergyó elleni kupamérkőzésen.

Ezért kértek halasztást, ilyen okból van kitűzve csütörtökre a mérkőzés. Úgy néz ki, meg tudnak jelenni.

Az elmúlt egy év alatt jelentősen meggyengült a vásárhelyiek játékoskerete, most az utánpótlásra épül a csapatuk. Ettől függetlenül az Inter Gyergyó nem számíthat könnyű meccsre. A játékosok képességei ha nem is olyanok, mint a korábbi válogatott csapattársaiké, de sokat tanultak tőlük, és az élvonalban focizva is szereztek bőven tapasztalatot.

Az Inter csapatkapitánya, Portik Csaba elmondta, nagy küzdelemre számít, mindenképpen nagy kihívás lesz az intereseknek a vásárhelyiek elleni összecsapás.

Elmondása szerint nyerni szeretnének. Amennyiben ez megvalósul, a hétvége meglepetését okozó jászvásári csapattal találkozik az Inter a következő körben. Azzal az együttessel, amely 4–3 arányban múlta felül az FK Székelyudvarhelyt.

Teremlabdarúgás, Román Kupa, nyolcaddöntő:

Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó–Marosvásárhelyi City’us – február 22., csütörtök, 18.30

További eredmények:

Dunărea Călărași–Csíkszeredai Imperial Wet 0–5

Fortius Buzău–Resicabányai Muncitorul 6–3 (2–0)

Kolozsvári Clujana–Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal 4–2 (2–0)

Bucovina Vîcov–Galaci United 3–10 (1–5)

Déva West–Temesvári Informatica 1–10 (0–3)

Brassói Colțea–Dévai Autobergamo 2–6 (1–5)

Jászvásári Poli CSM–FK Székelyudvarhely 4–3.

A negyeddöntők párosításai:

Csíkszeredai Imperial Wet–Galaci United

Fortius Buzău–Temesvári Informatica

Dévai Autobergamo–Kolozsvári Clujana

Inter Gyergyó/City’us–Jászvásári Poli CSM.