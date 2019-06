Történelmi meccsre készül a Gyergyói VSK

A mi feladatunk, hogy győzzünk, és ezzel adjunk feladatot azoknak, akik támogatni tudnak – így foglalta össze röviden Puskás István, a Gyergyószentmiklósi Jövő elnöke a város labdarúgásának történetében is különleges esemény, a 3. ligáért zajló osztályozó lényegét. Szombaton 18 órakor a Gyergyószentmiklósi VSK hazai pályán fogadja Szeben megye bajnokát.

Puskás István, Rokaly Attila, Tatár Előd, Berecz Norbert és Buslig Gyula, valamint az idén szerzett két trófea. Nem állnának meg itt

Történelmi lehetőség a gyergyószentmiklósi foci számára, hogy újra 3. ligás csapata lehet a városnak – így fogalmaztak a település két labdarúgóklubjának, a Jövőnek és a VSK-nak a vezetői közös sajtótájékoztatójukon.

Meg akarják mutatni, hogy Gyergyószentmiklós a labdarúgás szempontjából is létezik

– jelentették ki.

Puskás István, Rokaly Attila, Tatár Előd, Berecz Norbert és Buslig Gyula vezetők, valamint jelenlegi és egykori játékosok elsősorban a közönséghez szólnak, a szurkolókat várják minél nagyobb számban a lelátóra, de üzennek azoknak is, akiknek módjukban áll biztosítani a feltételeket a 3. ligás szerepléshez.

Egy hároméves munka eredménye, sikere lehet, ha a VSK csapata megnyeri a Sellenberki Viitorul elleni osztályozót.

A Jövő 2017-ben azzal a szándékkal nevezett be a megyei bajnokságba, hogy az általa nevelt 16–17 éves fiatalok lehetőséget kapjanak a fejlődésre a korosztályos bajnokságon túl is. Akkor öt-hat tapasztaltabb, idősebb hazai játékossal kiegészülve vágtak neki a sorozatnak, majd erősödött a keret, olyannyira, hogy a 2018–2019-es bajnokság célkitűzése már egyértelműen a megyei bajnoki cím megszerzése volt.

Közben kialakult az a felállás, hogy a Jövő az utánpótlás-nevelést tartja kézben, és az innen kinövő fiatalok léphetnek a VSK U18-as és felnőtt csapatába. Egymást kiegészítve dolgoznak. Ezt a közös munkát koronázná meg a 3. ligába való feljutás.

Gyergyószentmiklós csapata legutóbb 2001-ben szerepelt az akkori C ligában,

így a mostani fiatalok még nem is érezhették át, milyen kihívás lehet ez.

A feladat a győzelem

A csapat, a játékosok dolga az, hogy elvégezzék a maguk feladatát, túljussanak a Szeben megyei bajnokon, és feljussanak. Ezzel feladatot adnak azoknak, akiknek ehhez hozzá kell tenniük az anyagi hátteret. A városi önkormányzat mellett számítanak a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia támogatására is. Ennek elnökétől, Szondy Zoltántól ígéretet kaptak erre. Bíznak ebben, hiszen

a székelyföldi fociakadémiai rendszerben Gyergyószentmiklósnak is ugyanaz a szerep jut,

mint Székelyudvarhelynek vagy Kézdivásárhelynek.

Csíkszereda a második ligában képviseli a székely labdarúgást, és a csúcson az élvonalbeli Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK áll. A legjobbak a magasabb ligákban szereplő csapatokban szerepelhetnek, de biztosítva van a kisebb együttesek folyamatos utánpótlása is – ismertették. Bíznak abban is, hogy a feljutásnak köszönhetően komoly szponzorok is csatlakoznak majd a VSK támogatói köréhez. Úgy számolnak, évi 100 ezer euró szükséges a 3. ligás szerepléshez.

1969, 1979, 2019?

1969-ben jutott fel először gyergyószentmiklósi csapat a C ligába, 1979-ben a B-be. Most kerek évfordulós év van, a 2019-es hozhatja el az újabb nagy eredményt. Szombaton hazai pályán

többgólos előnyt szeretnének szerezni a visszavágóra.

Jó hír, hogy számíthatnak Ilyés Róbert játékára is. De számítanak a közönségre, a szurkolásra, ami sikerre vezetheti a Gyergyói VSK-t.