Tornagyőztesek a gyergyói női hokisok

• Fotó: Hatvani Gigászok, /hatvanigigaszok.hu

Az Antal Zsolt edző által irányított gyergyói együttes tudásban és állóképességben is a mezőny fölé emelkedett, igazából csak egy mérkőzés volt szorosabb, de csak az eredmény és nem a játék képe alapján.

Pénteken két meccset is vívott a Fox Hockey, azokkal a csapatokkal, amelyekkel múlt ősszel, az első alkalommal megszervezett Székelyföldi Női Jégkorongtornán is találkoztak. Iramos, pörgős mérkőzést játszottak Dunaújváros és Hatvan ellen is, és mindkétszer négygólos különbségű győzelem született.

HIRDETÉS

Mint azt Laczkó Levente menedzser elmondta, a második mérkőzés este 10-kor kezdődött, és mire ágyba került a társaság, már éjjel 2 óra volt. A fáradtság érződött másnap a debreceniek elleni találkozón, ezzel is magyarázható, hogy nagyon nehezen lett meg az újabb siker. Meg kell említeni a debreceni kapus szenzációs teljesítményét is, 58 lövésből mindössze háromszor tudtak betalálni a gyergyóiak, míg az ellenfél mindössze hatszor lőtt kapura.