Torjai pilóta nyerte meg a gyorsasági versenyt

A második nap dobogósai: Bedő Barna, Zöldi Adorján és Szőcs Loránd • Fotó: Facebook/Federația Română de Automobilism Sportiv

A bajnokság 10. és 11. futama zajlott most Ditró közelében, szombaton és vasárnap a Cengellér felé vezető út aszfaltján. A ditróiak a falu központjában is megtekinthették a viadalon szereplő autókat, de igazi versenyélményük nyilván azoknak lehetett, akik a pálya mellől figyelték az eseményeket.

Mindkét nap a háromszéki Torjáról érkezett Zölde Adorján végzett a nyílt verseny első helyén. Szombaton egyébként két pilóta, Bedő Barna és Szabó Botond autója is meghibásodott, haza kellett utazniuk, de nem adták fel, javítás után visszatértek Ditróba, és rajthoz álltak a vasárnapi futamon.

Megjelenésükkor mindenki nagyon meglepődött, az ellenfelektől nagy tapsot kaptak – mesélte Ritner Béla.

Szeptember végén rendezik a Hargita Kupa harmadik, egyben idei utolsó fordulóját, a helyszín ismét a Ditró–Tölgyes útszakasz lesz.

Gyergyóiak a futamon

Gyergyói pilóták nem neveztek be a versenybe, de a nyitóautók vezetőiként hárman is szerepet vállaltak. Szombaton Munteanu Alex és Elekes Róbert vett részt felvezetőként, vasárnap pedig csatlakozott Sándor Szilárd is. Ő szombaton Nyárádszeredában állt rajthoz egy másik versenyen, és kategóriájában első lett.

A Hargita Kupa második fordulóját is jelentő verseny eredményei

Szombat

Nyílt verseny: 1. Zölde Adorján (Seat Ibiza Cupra), 2. Szőcs Loránd (VW Golf2), 3. Claudiu Orha (Mitsubishi). Ifjúságiak: 1. Fazakas Erik Zsolt (Renault Twingo), 2. Csató Roland (Suzuki Ignis), 3. Paskó Péter (VW Polo). A1-es géposztály: 1. Gheorghe Badea (Citroën), 2. Fazakas Erik Zsolt, 3. Csató Roland. A2: 1. Martincsek Zoltán (Peugeot 205 GTI), 2. Szabó Botond (Renault Clio). A3: 1. Zölde Adorján, 2. Szőcs Loránd, 3. Claudiu Orha.

Vasárnap

Nyílt verseny: 1. Zölde Adorján, 2. Bedő Barna (BMW 330i), 3. Szőcs Loránd. Ifjúságiak: 1. Fazakas Erik Zsolt, 2. Csató Roland, 3. Paskó Péter. A1-es géposztály: 1. Fazakas Erik Zsolt, 2. Csató Roland, 3. Gheorghe Badea. A2: 1. Martincsek Zoltán, 2. Szabó Botond. A3: 1 Zölde Adorján, 2. Bedő Barna, 3. Szőcs Loránd.