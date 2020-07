Tömeges megfertőződés a Dinamónál és a CFR-nél, egy eset a Craiovánál is

Napról napra emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma a romániai élvonalbeli labdarúgócsapatoknál. Már az éllovas Universitatea Craiovánál is fertőzést jelentettek.

A bajnoki címért zajló küzdelemben a CFR és a Craiova mérkőzését is elhalasztották. Archív • Fotó: Facebook/Universitatea Craiova

A leginkább érintett két klubnál, a Bukaresti Dinamónál és a Kolozsvári CFR-nél sajtóhírek szerint már tizenhat, illetve tíz fertőzött személyt tartanak számon, a legtöbben játékosok, de a szakmai stáb tagjai között is több pozitív esetet jegyeztek. Mindannyiukat elkülönítették, a továbbiakban

a keret összes labdarúgóját, illetve a teljes személyzetet újabb tesztelésnek vetik alá, hiszen több esetben a teszteredmények nem meggyőzőek.

Mindeközben a bajnokságot vezető Universitatea Craiovánál is jelentettek egy pozitív esetet, a csapatmenedzser kapta el a koronavírust. Ebben az esetben is a klub mindegyik tagján újabb teszteket végeznek el. Emiatt a craiovaiak hétvégi, Astra Giurgiu elleni idegenbeli mérkőzését elhalasztották, és a járványtani vizsgálat eredményének függvényében a jövő hét elején pótolhatják be.

Már hat fertőzött a Kolozsvári CFR-nél Koronavírus gócpont alakult ki a Kolozsvári CFR labdarúgócsapatánál, ahol már hat játékos, illetve stábtag fertőződött meg. Koronavírus gócpont alakult ki a Kolozsvári CFR labdarúgócsapatánál, ahol már hat játékos, illetve stábtag fertőződött meg.