Késik a 3. Liga tavaszi rajtja is

Kissé átalakult a román labdarúgó-bajnokságok tavaszi szezonjának programja. Mint ahogy az 1. Liga rájátszásában, a másod- és harmadosztályos pontvadászatban is elhalasztották a hétvégi meccseket.

Szombaton a Szászhermányi FC-vel kellett volna megküzdjön az SZFC. Nem olyan kedvező az időjárás, mint az odavágón, így elhalasztották a Brassó megyei meccset. Archív • Fotó: Barabás Ákos

A rossz időjárási körülmények miatt az 1. Liga rájátszásának kezdete egy héttel tolódik – írtuk korábban, és most már az is eldőlt, hogy a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) szerdán a klubok kérésére elhalasztotta a másodosztályos meccseket, illetve a harmadosztályos bajnokságok tavaszi rajtját is.

A döntés értelmében a 3. Liga visszavágó-sorozata a 2. fordulóval kezdődik március 9–10-én, az 1. játéknap meccseit pedig március 28-án, szerdán pótolják be.

Ugyanakkor két másik változásról is határoztak a szövetségnél. Az ortodox húsvét hétvégéjén (április 6–8.) minden meccset lejátszanak nagypénteken, azaz 6-án (szombaton nem lesz meccs). Mivel április 18-án, szerdán van a Román Labdarúgó-szövetség tisztújító közgyűlése, és akkorra épp hétközi fordulót terveztek (23. forduló), a meccseket április 21-én, szombaton rendezik meg, és a 24. forduló találkozói így tolódnak: április 25-én, szerdán bonyolítják le.

Ezen a hétvégén tehát a 3. Liga 1-es csoportjában szereplő Kézdivásárhelyi KSE-nek és a Székelyudvarhelyi FC-nek sem kell játszania – az FK Csíkszereda amúgy is szabadnapos volt, mivel a téli szünetben ellenfele kilépett a pontvadászatból.

Legközelebb, a 17. fordulóban már mindhárom csapat pályára lép, március 10-én lesz egy székelyföldi rangadó is,

ugyanis a csíkiak és a kézdivásárhelyiek egymással küzdenek meg a háromszéki városban. A Székelyudvarhelyi FC akkor a Galaci Suporter Club Oțelult fogadja.

Az 5-ös csoportban szereplő Szászrégeni Avântul március második hétvégéjén a Feleki FC vendége lesz a 17. fordulóban, a Radnóti SK pedig a Kudzsiri Metalurgistul csapatát fogadja.

