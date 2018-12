Tízből tíz: a visszavágók után is hibátlanok

• Fotó: Haáz Vince

A jóval esélyesebb vásárhelyiek már az első félidőben elhúztak ellenfelüktől, de ekkor még csak hat góllal vezettek. A folytatásban is kiegyensúlyozottan játszott a VSK, tovább növelte előnyét, és végül tizennégy gólos különbséggel nyert. A csapat támadójátéka ezúttal is kiemelkedő volt, hiszen a hazai játékosok negyven találatot szereztek. Közülük a legeredményesebb Monica Bărăbaș volt kilenc góllal, és összesen tizenegyen találtak be.