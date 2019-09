Tíz perc rövidzárlat, Dunaújvárosban is kikapott a GYHK

Ledolgozhatatlan volt a hátrány. Fotó: Dunaújvárosi Acélbikák

Nem ilyen kezdésről álmodtak a piros-fehér szurkolók: már fél perc után vezettek a Dunaújvárosi Acélbikák. Utána sem találta önmagát Leif Strömberg együttese, a 9. percben már 4–0 állt az eredményjelzőn.

Erre mondják azt, hogy a hazaiaknak minden összejött.

A második találatnál a GYHK edzője kért videóbírót, a harmadiknál maga a játékvezető döntött úgy, hogy visszanézi az akciót, de mindkét esetben házigazdák örülhettek az ítélet után.

Ahogy a Ferencváros elleni találkozón, most is a mérkőzés elejét rontották el a gyergyóiak, csak most még rosszabbul álltak. 4–0 után kezdett úgy hokizni a piros-fehér alakulat, ahogyan az első pillanattól kellett volna.

Második meccsükön is át tudták venni a játék irányítását, a továbbiakban fizikailag is jobban bírták, mint az ellenfél, több volt a veszélyes helyzet a DAB kapuja előtt, de mindez már hiábavaló volt.

Négygólos hátrányból felállni nem volt reális esély.

Ismét a pénteki forgatókönyv szerint született meg az első GYHK találat: Levscovs bomba kettős emberelőnyben. A második harmad nem hozott gólt, mindkét kapus jól teljesített. A harmadikban is ment előre a Gyergyói Hoki Klub, láthatóan érett a gól, és ez Csergő révén született meg az 56. percben.

Innen már nem sikerült közelebb zárkózni, 4–2-re nyert a Dunaújváros, a GYHK két mérkőzés után is pont nélkül áll.

Ezen a rossz statisztikán már hétfőn javíthat a piros–fehér alakulat.19.30–tól Debrecenben játszanak a gyergyóiak.

Jégkorong Erste Liga, alapszakasz

Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói Hoki Klub 4–2 (4–1, 0–0, 0–1)

Gólszerzők: Silló Arnold (1. perc), David Mazurek (6.), Somogyi Balázs (7.), Srdan Subotic (10.), illetve Imants Lescovs (15.), Csergő Hunor (56.).

Kapura lövések: 42–35.

Kiállításpercek: 14–18.