Tisztújító gyűlést tartott a HMLE

Tamás Zoltán 2000 óta irányítja a megyei labdarúgást • Fotó: Barabás Ákos

A Hargita megyei labdarúgók szövetségét 2000 óta vezető Tamás Zoltán beszámolójában rámutatott, hogy folyamatosan fejlődik a megyei labdarúgás. A HMLE-hez csatlakozott 64 egyesület és klub összesen 145 csapatot nevezett be a különböző megyei bajnokságokba. Kiderült, hogy a 2016–17-es megyei futsalbajnokságban tizenhat csapat volt érdekelt.

2017-ben 2226 leigazolt játékos volt a megyében, 1342 felnőtt és 924 ifjúsági labdarúgó.

Összehasonlításképpen Tamás Zoltán elmondta, hogy első mandátuma kezdetekor a megyében hét negyedosztályos, huszonnyolc körzeti és hat ifjúsági csapat volt csupán.

Jelenleg hét klub tizenöt együttese szerepel valamelyik országos bajnokságban: a 3. Ligában, az U17-es, illetve az U19-es pontvadászatokban az FK Csíkszereda és a Székelyudvarhelyi FC, a teremlabdarúgó 1. Ligában, illetve az U19-es bajnokságban az FK Székelyudvarhely és a Csíkszeredai Imperial Wet, a 2. Ligában a Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó és a Gyergyóremetei Kereszthegy, a női labdarúgásban pedig a Székelyudvarhelyi Vasas Femina.

Válogatottak mindenhol

A megyei labdarúgás fejlődését mutatja az is, hogy huszonöt játékost hívtak be a különböző román válogatottakba, míg a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiának köszönhetően nyolcan megfordultak a magyar válogatottnál is.

A legnagyobb előrelépés az ifjúsági fociban történt, mint Tamás Zoltán elmondta, 2000-ben hat csapat volt a bajnokságban, tavaly nyolc korosztályban hetvenkét együttes harcolt egymással. A megyei játékvezetői bizottság élére kinevezett, Maros megyei Vasile Bordaș vezetésével fejlődött a játékvezetés is.