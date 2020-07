Tervek és bizonytalanságok, a jégkorongozó lányok is készülődnek

Egyelőre mindig közbeszól a „ha” • Fotó: Pinti Attila

A „ha” szócska és a feltételes mód Laczkó Levente csaknem minden mondatában benne van, a járványhelyzet miatt minden bizonytalanabb, mint egy éve. Tehát ha lehetséges lesz, akkor ősszel, októberben a második Székelyföldi Női Jégkorongtornát is megrendezik a gyergyóiak, a két székely csapat és magyarországi vendégek részvételével.

Rangos – sőt a női jégkorong hazai történetében páratlan szintű – tornával indította volna a szezont a gyergyószentmiklósi Fox Hockey Klub. Ha lesz is valami ebből, nem az lesz, amire készültek – mondta el Laczkó Levente, a csapat menedzsere. A koronavírus-járvány miatt nem lehet szó arról, hogy a tornára bejelentkezett kanadai, amerikai és más országokból várt csapatok ideutazhassanak.

A Sportklub jégkorongozónői heti két szabadtéri száraz edzéssel készülnek az új szezonra – az érvényben lévő járványügyi előírások betartásával, és augusztus 15-e után lépnek jégre, amikor Csíkszeredában is megnyílik a pálya – tudtuk meg Nagy Béla edzőtől.

Az is szokatlan helyzet, hogy a Sportklub sokszoros bajnok női csapatának nem az éppen lezárult szezon bajnoki címét kell megvédenie, hanem az azt megelőző szezonban nyert aranyat. A járvány miatt ugyanis eredmény nélkül zárták le a 2019–2020-as idényt, amely szoros versenyfutást hozott a csíki és a gyergyói csapat között.

A keret itt nem gyengült, sőt gyarapodott, több fiatal lány csatlakozását várják Felcsíkról, és ideigazol Brassóból a hazai mezőny egyik legjobbja, Emilia Munteanu is.

Nagy Béla is rámutatott, a női hokiban is több a bizonytalanság, mint a kiszámíthatóság. Ha sor kerül Gyergyószentmiklóson a nemzetközi tornára, mindenképpen szeretnének ott lenni, ahogy később a Székelyföldi Női Jégkorongtornán is.

Várják ugyanakkor a Romániai Jégkorongszövetségtől a tájékoztatást a 2020–2021-es bajnokságról. Remélik, idén legalább ezen a téren jobb lesz a helyzet, mint tavaly, amikor sokáig azt sem lehetett tudni, hogy egyáltalán megrendezik-e a női bajnokságot. Nyilván az volna a jó, ha már ősztől elkezdődnének a küzdelmek.

Nagy Béla hozzátette: a jégkorongozó nők hobbiból játszanak, a hoki szeretetéért edzenek, és hozzáállásuk jóval nagyobb figyelmet érdemelne mind a szövetség illetékeseitől, mind a kluboktól, de a közönség részéről is. Ahol úgy tekintenek a nők jégkorongjára, ahogyan az elvárható, ott ez az eredményeken is meglátszik. Össze sem lehet hasonlítani azt, ami itt van, azzal, ami például Magyarországon található.