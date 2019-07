Terepmotoros hétvége Ditróban

Másodszor rendezi meg a gyergyóditrói Ditriders Motorsport Klub a romániai terepmotoros bajnokság egyik futamának is számító Ditrocks Hard Enduro versenyt. A hétvégén több mint 130 versenyző áll rajthoz. A terep és a mezőny is magas színvonalat garantál.

Magas színvonalú versenyre számíthatnak a pilóták és nézők egyaránt • Fotó: The Red Lynx Photography • Forrás: Ditrocks Hard Enduro

A Hard Enduro – ahogyan neve is mutatja – a terepmotorozás egyik legkeményebb szakága. A Gyergyóditró környékén található hegyek remek terepet biztosítanak ehhez, bőven adódnak olyan szakaszok, amelyek a legprofibbakat is alaposan próbára teszik.

Nem meglepő, hogy sokan szeretnék kipróbálni itt magukat. Csütörtök délig már több mint 130 versenyző nevezett be. A mezőnyben 11 ország motorosai találhatók meg, köztük az Amerikai Egyesült Államokból és Új-Zélandról is jönnek, de Európa számos országa is képviselteti magát, természetesen a sportág hazai legjobbjai mellett.

Rajthoz áll a világ tíz legjobbja közt számon tartott spanyol Alfredo Gomez is

– sorolja Kovács Árpád András, a házigazda Ditridres vezetője.

A nézőknek elsősorban a pénteken délután 5 órakor kezdődő prológot javasolják, hiszen ekkor a Cengellér tetején, a motorospályán zajlik majd az a versenyszám, amely endurocross, superenduro és extreme enduro versenytípusok ötvözése lesz, megfelelő terepakadályok kialakításával.