Teqball: 2018-ban is a népszerűsítés útján

Viszonylag rövid idő alatt nagy utat járt be az új magyar sportág, a teqball. 2014-es megjelenése óta már több mint harmincöt országban van jelen, és egyre népszerűbbé válik mind az amatőrök, mind a profi futballisták körében. Romániai nem hivatalos központja Székelyudvarhely, ahol megalakult az első csapat is, Góbék Teqball Team néven. Az együttes folyamatosan edz, népszerűsíti a sportágat, és igyekszik minél több sportolni vágyót, illetve támogatót a teqball mellé állítani.

Számos rendezvényre elvitték már a magyar találmányt. Idén is folytatják tevékenységüket • Fotó: Facebook/GOBEKTeqballTeam

Ilyés Szabolcs, a székelyudvarhelyi csapat vezetője és egyben játékosa elmondta, hogy bár még egyetlen országban sincs kialakult versenyrendszer, a budapesti központ mögött egy remek szervezőcsapat áll, amely folyamatosan dolgozik az újításokon, a versenyek szervezésén, valamint a teqball globális elterjesztésén.

Nemzetközi szövetségük Fiteq néven 2017 márciusában alakult meg, lausanne-i székhellyel, céljuk pedig, hogy minél több világkupa, All Star-gála (futballsztárokkal) és világbajnokság szerveződjön, melyek után megalakulhatnak az országos bajnokságok.

Itthon rövid távon egy ütőképes csapat „edzésben tartása” az egyik prioritás, hogy bármely nemzetközi versenyen kiemelkedő eredményekkel szerepelhessen a Góbék, illetve rájuk hárul a sportág romániai népszerűsítése is.

A budapesti Teqball Központtal való remek együttműködésnek köszönhetően több asztalt is kapott kölcsönbe a csapat, egyrészt az edzésekhez, másrészt a sportág népszerűsítéséhez (Székelyudvarhelyen a Fit.Feel Szabadidőközpontban van lehetőség teqballozni). 2017-ben már számos rendezvényen, így fesztiválokon, városnapokon, illetve fociturnékon is megjelentek a teqballal, és idén is céljuk minél több helyre eljutni.