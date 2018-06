Telt házas előadást tartott Csíkszeredában a válogatott kapus

Tumultus az akadémia ebédlőjében. Király Gábor népszerűsége töretlen • Fotó: Gecse Noémi

Többek közt szót ejtett azokról az élményekről, amikor büntetőt védett, nemzetközi karrierjéről is beszámolt, és az ezek mögött álló munkáról.

Csíkszeredai programja első részeként a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia kapusainak tartott elméleti és gyakorlati oktatást a parádés védéseiről, és szürke mackónadrágjáról is ismert hálóőr, este pedig Szép Zoltán kérdéseire az érdeklődőknek mesélt pályafutása alakulásáról, első válogatottságáról.

A pályán megélt román-magyar mérkőzésekről azt mondta, mindig volt ezeknek egy kis fűszere. Sok kérdés hangzott el a közönség részéről is, Király szerint Cristiano Ronaldo ellen játszani olyan, mint bárki más ellen, ő is egy játékos, de a portugál klasszis értékesíteni tudja a pályán a tehetségét, rengeteg munka van mögötte, és nem tud veszíteni – ezzel is példázta azt az elvét, hogy a sikerekhez karakterekre van szükség.

Király Gábor: csak egyszerűen jó kapus akartam lenni A magyar labdarúgók közül az élen áll a válogatottságokat tekintve. Tizennyolc év idegenlégióskodás után szülővárosában fejezi be aktív pályafutását. Először van Székelyföldön, első benyomása, hogy olyan otthoni. Interjú a kapussal, Király Gáborral.

Elárulta azt is, az Andorra elleni vereséget csalódásként élte meg, de mint mindig az életben, fontos a továbblépés, az új célok elérése.

Úgy értékelte, válogatottsági rekordját az döntheti meg, aki megérdemli, aki kitartó, és alázatos munkát végez, az el tudja ezt érni – példaként Dzsudzsák Balázst említette.

Azt mondta, noha a találkozók előtt izgul, amikor kimegy a pályára, a feladatra, a játékra koncentrál.

Király Gábor arról is beszélt, hogy a 2016-os Európa-bajnokságon a mérkőzések előtt rajzfilmeket, magyar filmeket nézett, fotókból készült összeállításon pedig az Eb-n szereplő magyar válogatott kívülről nem látható pillanatait is megmutatta.