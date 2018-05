Távolodik a kieső helyektől a Sepsi OSK

Ekkor feleszméltek a hazaiak is, és a 31. percben óriási gólszerzési lehetőséget hagytak ki: egy kapu előtti kavarodásnál a labda Hamed elé pattant, aki át is emelte a hálóőrön, de Șeroni a gólvonalról menteni tudott.

A piros-fehérek pedig hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, és a 8. percben közel is álltak a gólszerzéshez, amikor Fülöp beadására Ghinga érkezett, de fejese kapu mellé ment.

Az eddig megszokottól eltérően kevesebben voltak kíváncsiak a helyszínen az OSK játékára, de a Székely Légió így is gondoskodott a mérkőzés remek hangulatáról.

Az utolsó tíz perc azonban eseménydúsan alakult. A 80. percben Dalmau ívelt hosszan Fülöp elé, aki a tizenhatoson belül lekezelte a labdát, egy csellel becsapta Șeronit, majd jobb külsővel kilőtte a hosszú sarkot (2–0).

Három perccel később Hamed iramodott meg a vendégek kapuja felé, Cânu viszont buktatta, amiért megkapta a második sárga lapját, és máris indulhatott zuhanyozni.

A megítélt szabadrúgást Tandia végezte el, lövése megpattant a sorfalban álló Roman hátán, a labda pedig a meglepett Straton mellett a kapu bal alsó sarkába vágódott (3–0).

A hosszú ideig emberhátrányban játszó piros-fehérek hősiesen küzdöttek, amihez egy kis szerencse is társult, így megérdemelten gyűjtötték be a három pontot, és továbbra is az alsóház rangsorának harmadik helyén állnak.