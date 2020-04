Távolodik a Bölények Ligájától a Szejke SK – dönthetnek a kézilabda-bajnokságok folytatásáról

Akárcsak a legtöbb csapat, a Székelyudvarhelyi Szejke SK is komoly anyagi gondokkal küzd, a kézilabdacsapat játékosai és szakmai stábja továbbra sem kapta meg a februári fizetését. A Román Kézilabda-szövetség igazgatótanácsa szerdán gyűlésezik, döntést hozhat a március elején félbeszakadt bajnokságok további sorsáról, ez pedig nagyban befolyásolhatja az udvarhelyi klub jövőjét is.

A gazdasági helyzet beárnyékolja a tökéletes mutatókkal rendelkező csapat jövőjét. Korábbi felvétel • Fotó: Pál Árpád

A folyatással kapcsolatban több forgatókönyv létezik, a szövetség szeretné, ha a pályán fejeződnének be a 2019–2020-as szezon küzdelmei. A tervek szerint leghamarabb június 5-én folytatódhatnak a küzdelmek, kérdés, miként ütemezik be a mérkőzéseket – ez természetesen attól is függ, mikor ér véget a szükségállapot. A női bajnokságban, a Virágok Ligájában még hét forduló van hátra, a Román Kupában pedig két negyeddöntő, az elődöntők és a döntő, illetve pár elhalasztott mérkőzés. A Bölények Ligájában az alapszakaszból három forduló maradt hátra, majd következik a play-off és a play-out, illetve a Román Kupa elődöntői.

A másodosztályban még öt forduló maradt az alapszakaszból, a további ütemterv szerint az elődöntőtornákat június 12–14. között, a döntő tornát június 19–21. között, míg a feljutásról döntő tornát június 27–29. között rendeznék.

A férfi másodosztály C csoportját toronymagasan vezeti a Székelyudvarhelyi Szejke SK, előnye 15 pont a második helyezett Kolozsvári U-val szemben, helye pedig biztos az elődöntőtornán.

„Nem lehet tudni, hogy milyen döntést hoznak. Jelen helyzetben nem tudom megmondani, mi lenne a legjobb, hiszen a felnőtt csapat játékosai a februári fizetésüket sem kapták még meg. A vezetőség folyamatosan dolgozik a problémák megoldásán, ám egyelőre ez ügyben nincsen előrelépés. Hogy ha ilyen nehézségek vannak, amelyek a koronavírus-járvány előtti időszakban már megvoltak, akkor tényleg nem lehet tudni, milyen lesz a folytatás.

A szükségállapot végéig felfüggesztették a játékosok szerződését, kényszerszabadságon vannak. Az utánpótláscsapatok és a felnőtt együttes edzői pedig fizetés nélküli szabadságra mentek. Ezt közösen fel kellett vállaljuk, hogy a klub ne kerüljön gazdaságilag még nehezebb helyzetbe. Most több a kérdés, mint a válasz. Nem lehet tudni, miként folytatódnak a bajnokságok, ha igen, akkor hogyan fejeződnek be.

Hosszú távon pedig kérdés, hogy milyen gazdasági helyzete lesz a klubnak, érdemes lesz-e első osztályos csapatról beszélni, esetleg ismét a másodosztályba nevezzünk be. Reménykedünk, hogy ott leszünk legalább az A divízió mezőnyében”

– mondta Sipos Lóránt, a Szejke SK edzője.

HIRDETÉS

A fizetések elmaradását a klub igazgatója, Ilyés Szabolcs is megerősítette, ám mindenkit biztosított arról, hogy jelenleg is azon dolgoznak, hogy tudják kiadni a pénzt. „A krízishelyzet miatt nem tudtunk megállapodni a támogatóinkkal, ám most is folyamatosan tárgyalunk velük, hogy pótoljuk az elmaradásainkat. Az volt a célunk, hogy a vészállapot ideje alatt ne legyenek kiadásaink, ezt sikerült is elérni, hiszen a játékosok kényszerszabadságon vannak, míg a 11 alkalmazottunkat, akik másodállású tevékenységet végeztek nálunk, szabadságra küldtük május 31-ig. Amint változik a helyzet, akkor aszerint fogunk cselekedni” – nyilatkozta az igazgató.

A Szejke SK vezetősége is várja a szövetség döntését. „Az egyik sportújság felmérést készített az első osztályos klubok között, és nagy arányuk amellett voksolt, hogy ne legyen kieső, de feljutó igen, így bővíthetnék az élvonal csapatlétszámát.

A másodosztályban jelenleg a Szejke a legeredményesebb a csapat. Így ha számunkra pozitív döntés születik, majd mindenképpen meg kell vizsgálnunk azt, hogy van-e esély arra, hogy vállaljuk a Bölények Ligáját. Ám a járvány- és a gazdasági helyzet jelenleg azt vetíti elő, hogy kisebb az esély arra, hogy első osztályos csapata legyen Udvarhelynek.

A megszűnés nem fenyegeti a csapatot, hiszen a magyar szövetségtől biztosítékot kaptunk arra, hogy közösen folytatódik majd a projektünk. A gazdasági helyzet dönti el, hogy milyen erősségű lesz ősztől a felnőtt csapat” – zárta a beszélgetést Ilyés.